Oportunitate pentru copiii din diasporă. Începe înscrierea la Programul DOR, ediția a VI-a

Cei mai buni elevi din Moldova au luptat pentru primul loc în cadrul unui concurs academic, considerat unul din cele mai prestigioase din lume. Concursul internațional s-a desfășurat, în premieră, la Chișinău. Echipa câștigătoare din Moldova va merge în Spania, în luna iulie, pentru a se întrece cu alți 5.000 de elevi din întreaga lume. 141 de elevi din 20 de școli din Moldova, cu vârstele cuprinse între 11 și 14 ani, s-au întrecut la cunoștințe, logică și creativitate la „World Scholar's Cup". Fondatorul concursului internațional a venit special în Moldova, pentru a descoperi cei mai inteligenți și creativi elevi din țara noastră. „Explorează subiecte care sunt noi pentru ei: de la știință la literatură. Dezbat, scriu, se întrec și formează o comunitate. Copiii din Moldova sunt minunați, sunt extrem de entuziasmați," a spus Daniel Berdichevsky, fondator „World Scholaris Cup" „Copiii din întreaga lume au de câștigat participând la acest eveniment. Este totul despre networking, gândirea globală, abilitatea de a te exprima și de a face conexiuni cu lumea internațională," a menționat Bogdana Adamu, director liceu. Tema ediției din acest an a fost „O lume încurcată". Copiii au trebuit să răspundă la întrebări legate de literatură, artă, științe sociale, istorie și tehnologie. Totodată, cele 40 de echipe și-au demonstrat capacitățile oratorice în engleză – limba oficială a competiției. „Experiența mea aici a fost una foarte frumoasă și am primit multă plăcere, să particip la toate competițiile împreună cu echipa mea," a spus o participantă. „Multe întrebări, unele mai complicate, altele mai puțin, dar ne-am descurcat și am putut să răspundem la toate," a zis Sofia, participantă. Unii dintre elevi au răspuns chiar și la întrebările jurnalistei în limba engleză. Așa exersează pentru marea competiție din Barcelona, spun ei. „Această competiție a fost foarte interesantă și, probabil, cea mai amuzantă la care am participat," a menționat Beatrice, participantă. „Ca și multe competiții, am fost nervos, dar la final am primit plăcere de la tot," a spus Tomas, participant. Elevii spun că testul de cunoștințe generale a fost cel mai complicat. „Pentru noi, cea mai complicată a fost etapa când trebuia să scriem întrebările, pentru că erau din diferite sfere, din istorie, artă, literatură, despre care noi nu prea știam" „Este un test lung și ai un timp limitat, pe alocuri nu am reușit să finalizez testul" La competiție au participat și elevi din satele Moldovei. „Este un pas mare pentru noi și a fost destul de dificil, dar am trecut. Am avut concurență, recunosc. A fost complicat, pentru că ei cunosc engleza la perfecție, iar noi suntem abia la început" La Barcelona la runda globală „World Scholar's Cup" va merge o singură echipă din Moldova. Câștigătorii urmează a fi anunțați în zilele următoare. Prima ediţie a competiției s-a desfășurat în 2007, în Coreea de Sud. Sursă: tv8.md