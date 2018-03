Agenția Servicii Publice va prelua dreptul de înregistrare a organizaţiilor necomerciale, a celor de mediere și a partidelor politice

15:20

Banca Transilvania şi Visa au lansat o nouă campanie pentru promovarea plăţilor electronice, printr-o reclamă ”narată” de vocea actorului Morgan Freeman, unul dintre cei mai cunoscuţi actori, protagnoist în zeci de filme la Hollywood, dar şi narator pentru documentare emblematice, precum ”Through the Wormhole”, ”Freedom: A history of Us”, ”Slavery: The making of America” sau ”Cosmic Voyage”