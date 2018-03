Dueluri tari în sferturile Ligii Campionilor; Noroc pentru Barcelona și Bayern

11:01

O altă ipoteză legată de felul în care fostul agent dublu Serghei Skripal ar fi fost contaminat cu neurotoxina de uz militar Noviciok: agentul toxic ar fi fost plantat în valiza fiicei sale, Iulia, scrie The Telegraph, care citează surse sub protecția anonimatului, potrivit The Moscow Times. Scenariul inițial al contaminării era următorul: neurotoxina ar fi […] Articolul Noua ipoteză privind momentul contaminării lui Serghei Skripal apare prima dată în Cotidianul.MD.