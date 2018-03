ANRE a micşorat tarifele la gazele naturale cu 20,3%

17:20

A devenit un Centru de Excelenţă în IT de importanţă regională şi timp de un an a reuşit îmbunătăţirea abilităţilor profesionale ale specialiştilor în domeniu, în conformitate cu rigorile industriei. Centrul de Excelenţă în domeniul TIC „Tekwill” a marcat astăzi un an de la lansare. În această perioadă, instituţia a adunat sub umbrela sa zeci de iniţiative, mii de beneficiari şi diverse oportunităţi pentru toate persoanele interesate să crească şi să se afirme în lumea informaţională, relatează Mesager.