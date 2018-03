VIDEO // Incident neplăcut pentru un ministru! S-a împiedicat și a căzut pe scenă în fața mulțimii

20:30

Demisiile se țin lanț în Capitală. Primarul general interimar, Silvia Radu, a dispus ca pretorul sectorului Ciocana, Galina Bostan, și vicepretorul aceluiași sector, Anatolie Portnoi, să fie demiși. Anunțul a fost făcut în această seară pe pagina de Facebook.Într-o postare pe Facebook, Silvia Radu, menționează că a primit numeroase plângeri din partea locuitorilor sectorului Ciocana. Astfel că a decis să se convingă și a mers la fața locului. Potrivit primarului, atitudinea pretorului Galina Bostan este lipsită de bun simț.„În ultimele săptămâni și, mai ales, în primele două zile ale campaniei "Facem curat lună!", am primit de la locuitorii orașului foarte multe plângeri. Am fost personal în sectorul Ciocana și am văzut situația de la fața locului.Atitudinea doamnei pretor față de problemele orășenilor este una lipsită de bun simț.