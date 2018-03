Noul judecător al Curții Constituționale, Mihai Poalelungi, a depus jurământul

08:10

Geanta gasita la tomberon in care se afla cadavrul unei femei scoate la iveala o poveste terifianta. Victima este o ex-politista de frontiera, ucisa de fostul ei sot.Barbatul a tinut cateva zile in casa corpul ei, dupa care l-a carat la gunoi. Suspectul, politist si el, a fost retinut. Cei doi au impreuna un copil, scrie protv.md.Potrivit politiei, crima a fost savarsita in noaptea de sambata spre duminica in apartamentul pe care barbatul, in varsta de 30 de ani il inchiria in sectorul Buiucani al capitalei. Cei doi au stat la masa impreuna cu o vecina si au consumat alcool. Astazi organele de ancheta impreuna cu suspectul au reconstituit filmul crimei. Politia ne-a interzis sa filmam.Dupa ce si-a ucis fosta sotie, barbatul ar fi tinut cadavrul doua zile in baie. Apoi l-a pus intr-o geanta si l-a aruncat chiar in tomberonul de langa casa unde a si fost gasit marti dimineata de catre un maturator.