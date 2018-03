Reconstituirea crimei de la Buiucani. Cum a ajuns corpul femeii la gunoi

18:01

Mariana Grama: Am spart ghețarul și sunt prima femeie care a obținut gradul militar de colonel A doua istorie din cadrul campaniei „Tu știi că poți" este cea a doamnei Mariana Grama, șefa Secției Relații Militare J5, Direcția de planificare strategică din cadrul Marelui Stat Major al Armatei Naționale. Este prima doamnă colonel din cadrul Ministerului Apărării și este una din acele femei care te inspiră să fii mai puternică și să nu crezi în stereotipuri, scrie diez.md. „Am știut că pot să obțin rezultate în tot ceea ce fac. Sunt o femeie puternică. Mi s-au întins destul de multe provocări în cariera mea militară. Am început activitatea în calitate de profesoară de chimie, ulterior, în 1997, am fost încadrată în forțele armate ale Republicii Moldova. În prezent, sunt mai mult axată pe cooperarea militară dintre statele partenere. Totodată, sunt prima femeie care a obținut gradul militar de colonel și am fost și prima femeie militar ofițeră care a obținut gradul de locotenentă în cadrul Departamentul Protecție Civilă și Situații Excepționale", povestește Mariana Grama. Mai mult, Mariana Grama menționează că nu i-a fost atât de ușor, după cum ar putea fi considerat, în primul rând pentru simplul fapt că este femeie, însă de la început a fost avertizată de acest fapt. „Țin minte și acum când pășeam pe ușa Centrului administrativ-militar, pentru a-mi semna și ridica ordinul de rechemare, când am intrat în biroul șefului Centrului am văzut un bărbat cufundat în hârtii. Nu a ridicat capul să mă privească nici după ce m-am prezentat, însă la un moment dat, el m-a întrebat: „Da ție asta îți trebuie?". M-au șocat foarte mult aceste vorbe, la care, pe negândite, i-am răspuns: „Aveți dubii, domnule general?". Dumnealui a încremenit, a semnat, s-a ridicat și s-a apropiat de mine și mi-a zis: „Mariana, tu ești unica persoană care a fost în acest birou și a îndrăznit să îmi răspundă cu întrebare la întrebare, eu îți doresc mult succes, dar ai grijă". „O altă provocare a fost din partea primului meu comandant al Departamentul Protecție Civilă și Situații Excepționale, când la încorporare m-a pus să semnez două rapoarte: cel de încadrare și al doilea la eliberare. Atunci el m-a avertizat că el semnează foarte ușor pentru încadrare, dar la fel de ușor semnează și pentru eliberare din funcție, dacă eu nu îmi voi executa volumul de obligațiuni care îmi revin. Tot el mi-a spus: „Eu nu voi atrage atenția că ești prima femeie ofițeră din cadrul Departamentului, de tine depinde soarta tuturor femeilor care te vor urma". Cea mai mare provocare întâlnită a fost totuși să se afle într-un mediu preponderent de bărbați. Într-o astfel de situație, când și legile sunt făcute de către bărbați, începi să fii criticată din cauza că există acel stereotip că femeia trebuie să fie la bucătărie, să aibă grijă de familie și să nu poarte uniforma militară. Încă o provocare a fost reconcilierea vieții personale cu cea profesională, în special atunci când apar copiii, când în familie fiecare […]