Mihai Ghimpu: propunerea lui Plahotniuc - o „bătaie de joc” (VIDEO)

Liderul Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, îl acuză pe preşedintele Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, că ar fi „preluat” abuziv conducerea Primăriei Chişinău, prin numirea în funcţia de primar interimar a Silviei Radu, că ar fi în cârdăşie cu şeful statului, Igor Dodon. Deputatul liberal susţine că democratul controlează tot procesul politic din Republica Moldova, învinuindu-l inclusiv de faptul că ar controla justiţia şi că ar folosi organele de drept în calitate de „bâtă politică”. Europa Liberă: Liderul Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, în studioul Europei Libere de la Chișinău. De mult nu ați mai ajuns aici, la noi, să avem o discuție. S-au adunat o sumedenie de întrebări și toate actuale, mai ales că e și un an electoral. Dle Ghimpu, PD a venit cu o idee să susțină un candidat unic proeuropean la cârma Primăriei, dar răspunsurile care vin din partea celor care zic că sunt prooccidentali se pare că nu duc către a accepta această propunere venită de la fruntașul PD, Vlad Plahotniuc. PAS, PPDA, PL au deja candidați sau sunt în curs de a propune candidați pentru această cursă. De ce nu s-au unit forțele de pe eșichierul prooccidental, ca să aibă un singur candidat?Mihai Ghimpu: „N-am venit de mult la dvs., fiindcă Republica Moldova s-a îndepărtat foarte mult de Europa, prea departe-i Europa de noi la ziua de azi.”Europa Liberă: Cine o îndepărtează?Mihai Ghimpu: „Cei care ne fac propuneri să avem un candidat unic. Ca să răspund și la această întrebare, nu trebuie să fim naivi și să credem în ceea ce propune PD-ul. PD-ul niciodată n-a avut interes, mai ales Plahotniuc, ca să lucreze într-o coaliție, într-o alianță. Timpul a arătat cum a procedat cu liberalii care au salvat cursul european atunci când toată lumea în Piață striga: „Jos Plahotniuc!”, „Alegeri anticipate!” și noi am votat, salvând cursul european, de fapt, i-am salvat și capul lui Plahotniuc și, după aia, el a luat și ne-a tăiat capul nouă. Plahotniuc este un om care vrea toată putea să-i aparțină lui și această propunere a făcut-o în bătaie de joc. În primul rând, nu-l cred că-i european, fiindcă un om care vrea în Europa și gândește ca europenii nu poate să instaureze un regim autoritar, o dictatură, să-i aducă pe toți primarii sub dânsul, pe toți deputații sub dânsul, pe toți cei care fac politică. Cel care acceptă să fie sub dânsul, îi bun, îi la libertate, care nu – arestat și închis, așa că nu putem să vorbim de un PD că este european.”Europa Liberă: Dar dacă Mihai Ghimpu nu i-ar fi întins o mână de ajutor la timpul potrivit, dl Plahotniuc era să mai aibă toată puterea în mâinile lui?Mihai Ghimpu: „Nu i-am întins mâna lui Plahotniuc. Scoateți-vă din cap această idee pe care o promovează foarte mulți, înțelegând greșit. PL-ul, în primul rând, era la guvernare din 2015.”Europa Liberă: Dar Dvs. ceva mai devreme ați spus că liberalii l-au ajutat?Mihai Ghimpu: „Nu l-am ajutat. Am salvat republica pe cursul european, dar s-a primit că între timp l-am salvat și pe dânsul. Noi am votat nu gândindu-ne la Plahotniuc. Plahotniuc a fost în coaliție nu doar cu PL-ul, dar și cu AMN-ul, și cu PLDM-ul încă din 2009, după ce a ieșit de la Partidul Comuniștilor împreună cu dl Marian Lupu, că noi prima dată am avut doar 41 de mandate – PLDM, PL și AMN. Și după ce a ieșit dl Lupu, am avut deja în alegerile din iulie 2009 am avut 52 sau 51 de mandate, dar eu vorbesc că lumea consideră că noi în 2016 am făcut coaliție cu PD-ul. Nu! În 2015, după alegerile din 2014, PLDM și PD au refuzat să facă alianță cu PL-ul, fiindcă era situația după furtul miliardului, unde PL foarte mult insista în problema întoarcerii miliardului și tragerea la răspundere penală a acelor care au furat miliardul. Au refuzat cu noi să facă și au făcut o guvernare minoritară, sprijinită de Voronin cu prim-ministrul Gaburici. Și în iulie, când au văzut că lucrurile merg prost, că nu are o credibilitate această guvernare, că îi lipseau liberalii, că liberalii întotdeauna au fost partidul de încredere în fața partenerilor și atunci ne-au propus și când și-a dat demisia Gaburici ne-am gândit într-o alianță… Și în toamnă, când s-au început mitingurile, protestele, noi deja eram la guvernare, noi aveam și ministerele atunci. Și s-a retras PLDM-ul și a rămas PD-ul și noi, liberalii. Și atunci, Vlad Plahotniuc a adus 14 foști comuniști, ca să avem majoritate parlamentară, așa că noi n-am intrat atunci cum ați spus, noi în iulie. Și aici vreau să vă spun că nu vreau să dau tot timpul vina pe PLDM, ca lumea să nu creadă că sunt fixat pe PLDM, dar tot răul pe care îl avem noi azi în republică se datorează PLDM-ului, pentru că…”Europa Liberă: Dar PLDM-ul zice că tot răul vine de la PL…Mihai Ghimpu: „Ei da?... Dar cine a furat miliardul, cine a oferit credite neperformante, cine a schimbat pachetul de acțiuni, dacă nu PLDM-ul, Filat și cu Leancă al Băncii de Economii? Și iată atunci, din cauză că ei s-au retras, n-au vrut să fie la guvernare, au venit 14 comuniști și noi am rămas cu Plahotniuc și astăzi, tot datorită PLDM-ului, are loc acest regim al lui Plahotniuc, fiindcă noi n-am vrut să facem ce a vrut el și au venit din 23 de deputați fracțiunea PLDM a rămas cu cinci, restul ori îs la PD, ori în grupul lui Iurie Leancă și tot îs sub Vlad Plahotniuc.”Europa Liberă: Dl Ghimpu, dar Dvs. ați avut mereu omul pe care l-a avansat PL-ul în fruntea Serviciului de Informație și Securitate?Mihai Ghimpu: „Omul promovat de noi în fruntea Băncii Naționale, Drăguțanu și Bălan, cum i-am promovat așa și s-au dus de la noi, ca și toți ceilalți, cum au plecat șapte deputați și acum patru. Tot timpul cel care a deținut puterea, având Procuratura, i-a luat pe oamenii aceștia.”Europa Liberă: Și Dvs. de la Serviciul de Informație și Securitate nu ați avut niciodată informația adevărată?Mihai Ghimpu: „Lui dl Bălan i-am retras sprijinul politic neoficial, n-am anunțat, fiindcă el nu face politică – l-am pus și, gata, n-avem treabă cu dânsul –, dar eu nu mai aveam contact ca președinte de partid, partid de guvernământ, parlamentar, încă de când era Vlad Filar în libertate; de atunci el a trecut la Filat și pe urmă a trecut la Plahotniuc, când am ieșit noi de la guvernare în urma aresturilor pe care le-a dirijat dl Plahotniuc. Așa și guvernatorul Băncii. Atunci, dacă vă amintiți, într-o oarecare măsură îl apăram, acum, analizând lucrurile înapoi, documentele…”Europa Liberă: Deseori ați spus că dl Drăguțanu nu poartă vină, pentru că el a făcut fiecare pas în conformitate cu legislația.Mihai Ghimpu: „Eu mă orientam la ceea ce informa el, că a fost și în Parlament și a vorbit, dar când am analizat acum, că toate nu puteau să fie făcute fără acceptul Băncii Naționale – și butonul roșu, și transferurile, și schimbarea leului în dolari ca să se ducă peste hotare –, am înțeles că asta a fost făcut cu acceptul lui Drăguțanu.”Europa Liberă: Și Dvs. până acum n-ați știut veritabila informație despre jaf? Mihai Ghimpu: „Multe lucruri le-am aflat chiar după ce am ieșit de la guvernare din coaliția aceasta cu PD-ul.”Europa Liberă: Dar e incredibil – să fiți la guvernare și să nu știți ce se face în Republica Moldova.Mihai Ghimpu: „Dar Dvs. știți că, fiind la guvernare, eu am cerut de la guvernatorul Băncii Naționale, pe care, chipurile, l-am ales prin concurs, dar e tot omul lui Plahotniuc, și nu-mi dă niciun răspuns, la toate îmi refuză. Și cine a luat credite neperformante lista…”Europa Liberă: Dl Cioclea, da?Mihai Ghimpu: „Dl Cioclea. Și cine-s cei 90% care au luat credite, cum i-a numit dl prim-ministru „onești”. Am cerut să-mi dea care bănci și ce sume au dat credite Băncii de Economii înainte de a veni banii de la Banca Națională și tot mi-a refuzat. Nu-mi dă nimic absolut, fiind la guvernare asta tot.”Europa Liberă: Aveți vreo explicație, de ce totuși nu vi se oferă această informație?Mihai Ghimpu: „Înseamnă că explicația este aceea că și guvernatorul actual este adus de Plahotniuc și s-a făcut așa un concurs cum au cerut europenii. Eu le-am spus la europeni și vă spun și Dvs.: acest concurs pe care l-a cerut și societatea civilă, și europenii i-a fost la mână lui Plahotniuc – și-a promovat oamenii lui. Ce fel de concurs poate să fie când guvernatorul îl votează Parlamentul, așa-i? Și el vine în Comisia juridică. Cine are majoritate în Comisia juridică, cine are majoritate în Parlament? Despre ce vorbim noi aici? Eu am crezut, totuși, că, după ce s-a întâmplat furtul miliardului, vin oameni cu verticalitate, oameni care înțeleg ce se întâmplă în Republica Moldova, dar după ce am făcut toate aceste demersuri și refuză să-mi dea, eu am înțeles că, gata, aici totul e controlat. Nu răsuflă nimeni și nu face nimeni un pas până nu acceptă Vlad Plahotniuc.”Europa Liberă: Cine din actorii politici va decide soarta capitalei și, mai ales, cum o va decide? Ne referim la apropiatele alegeri locale.Mihai Ghimpu: „Revin la întrebarea Dvs. cu candidatul unic. De ce să vorbim noi de candidat unic? De ce a fost arestat ilegal și suspendat Dorin Chirtoacă? Presupunem că ancheta poate să o facă. Nicio problemă, dacă consideră ei, dar suspendarea a fost ilegală. Pentru ce trebuia să fie suspendat Dorin Chirtoacă? Și atunci nu era nevoie de alegeri. Deci, Plahotniuc a vrut să ia Primăria, a crezut că Dorin Chirtoacă nu-și va da demisia și el va controla Primăria până la alegerile generale din 2019. Dar Chirtoacă n-a venit în funcție datorită lui Plahotniuc, dar datorită votului cetățenilor și nu se poate împăca cu lucrul așa ca să rămână pe sufletul lui că, din cauza lui, Plahotniuc controlează Primăria și și-a dat demisa foarte corect. Unii spun că prea târziu. Oricum, alegerile-s în mai, pe 20 mai. Și-și dădea Dorin Chirtoacă demisia în decembrie, ianuarie, oricum alegerile-s de două ori pe an, conform deciziei CEC – în mai și noiembrie, alegerile locale.”Europa Liberă: Da, dar între timp se puteau mobiliza altfel forțele?Mihai Ghimpu: „Nu… Dar oricum erau în 20 mai alegerile. Care mobilizare? Opoziția tot timpul trebuie să fie gata.”Europa Liberă: Deci, ideea unii candidat unic e fără șanse?Mihai Ghimpu: „Asta a fost o bătaie de joc din partea lui Plahotniuc, a PD-ului față de partidele din opoziție. Haideți să vedem relațiile dintre PD și PAS. Există? Este o relație unde poate să se așeze la masă PD-ul și cu Platforma DA? Poate să se așeze la masă PD-ul și cu PL-ul, după ce a arestat ilegal doi colegi și mi-a rupt patru colegi din fracțiune și a dat cu barda în liberalii care, cum am spus, atunci când am salvat cursul european, am salvat totodată și capul lui, când toată lumea striga „capul lui Plahotniuc vrem!”? Asta el știa foarte bine că nimeni nu se va așeza. Și doi: nu se fac declarații publice. Când faci o declarație publică, este clar că este pentru cei naivi; când vrei ceva serios, apoi atunci inviți oamenii la masă și te așezi, fără ca să audă lumea. Astea-s declarații politice…” Europa Liberă: Și acum, dacă nu se găsește… Mihai Ghimpu: „Să arate că, iată, el vrea un candidat comun. Dar când l-a suspendat pe Dorin Chirtoacă și l-a arestat, i-a întrebat pe partenerii proeuropeni? Dar când a pus-o ilegal pe dna Silvia Radu, a întrebat partenerii proeuropeni cine să fie primar general interimar? ”Europa Liberă: Dar dna Radu, știți că ea v-a reproșat și a spus că ea a ajuns în fotoliul de primar interimar al Chișinăului datorită decizie promovate de către PL?Mihai Ghimpu: „Dna Radu încă-i prea devreme să-mi dea mie lecții de drept și politice. Legea ceea spune că primarul general, dar nu viceprimarul numește primarul interimar. Acum dna Radu-Bradu este și mai ilegală în funcție, pentru că ea a fost numită prin dispoziția lui Grozavu ca viceprimar pe perioada suspendării lui Dorin Chirtoacă. Dacă Dorin Chirtoacă nu este primar, dispoziția ceea este moartă. Ea este ilegal, semnează ilegal toate dispozițiile; este uzurpare de putere, ea trebuie să fie trasă la răspundere penală. Numai dacă Procuratura e a lor, atunci lucrul acesta nu se întâmplă. Ea nu are dreptul să fie în funcție și am auzit că Grozavu nu mai vrea să semneze, că-s trei de acum, atunci era el unicul când putea să numească un primar interimar, dar acum îs trei în aceeași situație și care din ei să primească… Deci, asta demonstrează că dispoziția lui Grozavu a fost ilegală. De ce? Fiindcă doar Consiliul municipal poate, în lipsa primarului general ales de cetățeni, să numească un primar interimar.”Europa Liberă: Cum vedeți Dvs. finalitatea acestui scrutin local?Mihai Ghimpu: „Eu cred că cetățenii au conștientizat ce a făcut Dorin Chirtoacă, s-au convins că sunt foarte multe realizări. Din lipsă de bani, blocaj și politic, și administrativ…”Europa Liberă: Cine are șanse să ajungă în locul lui Dorin Chirtoacă?Mihai Ghimpu: „Doar Valeriu Munteanu.”Europa Liberă: Asta credeți Dvs.Mihai Ghimpu: „Eu cred că așa va fi.”Europa Liberă: Eșichierul de centru-dreapta e fărâmițat…Mihai Ghimpu: „E fărâmițat, dar nu-i doar primul tur ca în alegerile parlamentare, e și turul doi și cetățenii știu să aleagă grâul de neghină și în turul doi va ieși din nou candidatul liberalilor cu candidatul socialiștilor.”Europa Liberă: Și dacă nu iese?Mihai Ghimpu: „Eu vă spun că iese! Nu că „dacă”; eu „dacă” nici nu…”Europa Liberă: Dar să anticipăm și scenariul B?Mihai Ghimpu: „N-o să fie, n-o să fie scenariul B. Nu are nimeni experiența lui Valeriu Munteanu. El a lucrat primar, deputat vreo șase ani, ministru al Mediului, școală serioasă la Târgoviște, în România, este cel mai potrivit candidat, după Dorin Chirtoacă, pentru funcția de primar general al capitalei.”Europa Liberă: Moldova, de la proclamarea independenței, încearcă să spună că se vrea stat de drept. De ce atât de greu ajunge să fie stat de drept?Mihai Ghimpu: „Știți, tocmai aici îi și problema că se vrea. Noi avem scris în Constituția din ‘94, această Constituție pe care n-o recunoaștem noi, că-i „limbă moldovenească”, „neutralitate”, multe prostii scrise acolo. În Constituție e scris: „Republica Moldova este un stat de drept și democratic.”Europa Liberă: Și este stat de drept și democratic?Mihai Ghimpu: „Și noi, în loc de stat de drept și democratic, avem un stat cu regim autoritar, dictatură. Nicăieri în lume nu sunt supuși presiunilor politice prin dosare penale oponenții politici, fie că-i primar, fie că-i deputat, fie că-i membru de partid. La noi, poftim! Plahotniuc a înlăturat toți concurenții politici, începând de la Filat, care a fost naiv și a acceptat să bage mâna, și Plahotniuc tot i-a aruncat: „vrei, na, na, na!”, până l-a lichidat pe dânsul. Pe urmă a început pe unii prin arest, pe unii i-a luat sub dânsul ca să-i compromită și nu mai au la ce ieși pe dreapta, după ce au fost cu dânsul, și el i-a înlăturat. A rămas doar Dorin Chirtoacă care nu-i reușește până ce o fi.”Europa Liberă: Dar e incredibil ca o singură persoană să decidă absolut totul în Republica Moldova dintr-o poziție-cheie.Mihai Ghimpu: „Doamnă Ursu, eu am fost membru al coaliției, eu țin minte ședințele coaliției. Eu cu mare greu am scos pe o perioadă ședințele coaliției din subsolul PD-ului, numai acolo voia să fie. Și eu i-am zis: „Dle, PL-ul nu este membru al PD-ului și nu este secție, ajunge!”. Cât am acceptat, mă rog, că a depus efort, a obținut majoritatea… Mă uitam la lucruri bune și frumoase. Zic: „Cum ai devenit președinte al partidului, gata, nu mai avem nevoie de coordonator, conduce ședințele ca două partide componente ale coaliției și facem ședințele la Parlament”. Și am făcut câteva ședințe la Parlament și, după asta, ne-a trăsnit și l-a arestat, și s-a terminat, fiindcă nu-i place. Lui îi place toți să stea sub dânsul. La coaliție doar eu aveam voce, mai mult nu avea nimeni voce.”Europa Liberă: Dvs. ați vorbit deseori despre reforma în justiție. O reformă începută, dar o reformă care a rămas doar în fază incipientă. De ce scârțâie reforma justiției în Moldova?Mihai Ghimpu: „Fiindcă unor politicieni…”Europa Liberă: Unor căror? Mihai Ghimpu: „Ca Plahotniuc, ca Voronin care a fost și ca Dodon încă și el îi umflat cu țevia în privința asta – le place puterea mai mult decât viața. Pentru dânșii puterea îi tot și lor le place să fie deasupra, ei să decidă tot – cum să vorbim, să dansăm, să scriem, să spunem ceea ce le place lor, nu ceea ce înseamnă democrație.”Europa Liberă: De ce exponenții justiției acceptă? În aceste structuri lucrează juriști cu nume notorii…Mihai Ghimpu: „D-apoi uitați-vă judecătorii ce fac, procurorii ce fac, uitați-vă câtă lume-i închisă. Eu am auzit din gura unor avocați că n-au nicio probă cu Bolboceanu. Ați văzut, Codul Penal prevede că unde-i trădare de patrie de la 14 ani în sus, dar acolo nu-i nicio treabă, nicio vină. Ce secret a putut să vândă Bolboceanu Rusiei? Hai să fim serioși! Iată asta înseamnă că avem procurori care îndeplinesc comanda, avem judecători, toți absolut. Noi avem deja și pe cazul Republica Moldova la CEDO unde ne-a pedepsit pentru prelungirea ilegală a arestului – fie la domiciliu, fie preventiv, fie control judiciar –, dar la noi prelungesc în continuare arestul lui Dorin Chirtoacă. Fie că-i control judiciar, dar îi tot un fel de arest. Ilegal îl prelungesc și ce folos? Judecătorii sunt aleși pe sprânceană. Aaa, a lăsat sau și-a băgat mâna undeva sau se teme de frică că vrea să rămână judecător… Aici îi problema – justiția la noi nu vrea să înțeleagă că într-un stat de drept și democratic nu politicienii sunt puterea, dar legea pe care ei o implementează, pe care ei o folosesc atunci când trebuie să ia o decizie.”Europa Liberă: Cum ați înțeles Dvs. venirea și plecarea lui Alexandru Tănase din fruntea Ministerului Justiției?Mihai Ghimpu: „Îmi pare rău ce s-a întâmplat în genere în biografia și în istoria dlui Alexandru Tănase. Păcat, căci am înțeles că a spus că și în politică nu mai vrea să facă parte, n-o să revină niciodată. Republica Moldova a avut nevoie de oameni ca Alexandru Tănase, cu școală bună, profesionist, dar așa cred că i-a fost soarta. Și chiar îmi pare rău. Eu niciodată nu m-aș fi dus.”Europa Liberă: Când ați fost întrebat ce credeți despre venirea dnei Iftodi în fruntea Ministerului Justiției, ați spus că, dacă Plahotniuc acceptă Unirea, îi iertați toate păcatele.Mihai Ghimpu: „Da, sigur că noi de-amu nu mai avem lege. Republicii Moldova…”Europa Liberă: Întrebarea era: ce credeți despre venirea dnei Iftodi la cârma Justiției? Mihai Ghimpu: „Eu n-o cunosc și nu pot să vorbesc despre dumneaei. Pentru mine este clar că vine omul lui Plahotniuc și atât. Și punct. Nu promovează pe nimeni nicăieri, în nicio funcție dl Plahotniuc, dacă nu este omul controlat de dumnealui. Eu m-am convins, doar am stat cot la cot și eu multe am văzut și multe știu.”Europa Liberă: Plecarea dlui Panțâru și numirea unui viitor șef la Curtea Constituțională, unui nou președinte, ce schimbări va aduce?Mihai Ghimpu: „Pe dl Panțâru eu îl cunosc până la primul Parlament ca președinte al Judecătoriei sectorului Buiucani, cum era atunci Frunze. Este un om integru, este un bun profesionist și, după părerea mea, când a văzut ce se întâmplă aici, s-a retras într-o parte, n-a vrut să facă parte din tot ce are loc aici. El, totuși, are un nume…”Europa Liberă: De ce nu a pus pe rol sesizarea pe care o duseseră la Curtea Constituțională liberalii referitor la votul mixt?Mihai Ghimpu: „Curtea Constituțională are un statut ca și colhozul – votează majoritatea. Așa eu cred. Da, acolo nu hotărăște președintele.”Europa Liberă: Dar cum v-ați explicat că măcar nu s-a pus pe rol acea sesizare?Mihai Ghimpu: „Înseamnă că așa au hotărât când s-au întrunit, votul. Ce credeți că acolo dl Plahotniuc nu are majoritate? Are deja majoritate și acolo. Peste tot are.”Europa Liberă: Acum v-ați împăcat cu gândul că reforma electorală e cea pe care o așteaptă societatea moldavă?Mihai Ghimpu: „Nu m-am împăcat cu gândul absolut defel. Eu am înțeles de la bun început mișcările dlui Plahotniuc, de aceea și am zis că nu votăm nici uninominal, nici mixt, fiindcă am înțeles că asta înseamnă a menține puterea și de aici de a arăta cu degetul că „dacă nu mă susțineți pe mine, vine Dodon”. Mare diferență nu văd – că-i el sau Dodon. Fiecare vede lucrurile în felul său, dar cam în aceeași direcție.”Europa Liberă: Dl Ghimpu, dar Dvs., ca un politician cu experiență, cum vedeți configurarea în viitorul Parlament, după alegerile din toamnă?Mihai Ghimpu: „Noi avem șanse să-i batem, dar asta depinde cum percep și cum văd lucrurile unele partide politice în Republica Moldova. Dacă o să vadă așa cum noi am văzut în 2016 când am rămas la guvernare cu PD, când lumea spunea „Jos Plahotniuc!” și nu credea că noi o să-l acceptăm cu 14 comuniști, că toată viața noi am spus că niciodată n-o să ne unim cu comuniștii, atunci lucrurile o să se schimbe și putem să schimbăm ceva, dar dacă fiecare o să zică „nu, că să am eu 20 de mandate, 30”. Voronin a avut 60. Și ce folos? Deci, lumea trebuie să înțeleagă…” Europa Liberă: La modul practic explicați cetățenilor – 51 de deputați vin pe circumscripții și 50 vin pe listă de partid. Cât de pestriț va fi acel Parlament și cum o să facă majoritate parlamentară?Mihai Ghimpu: „Deci, tactica lui Plahotniuc este așa: este clar care-s circumscripțiile roșii. Deja eu le-am studiat. Dacă luăm ultimul vot din toamnă la prezidențiale, unde au votat pentru Dodon și unde pentru dreapta, inclusiv în al doilea tur pentru Maia Sandu. Păi, miza dlui Plahotniuc este: aici câștigă Dodon, dar ei îs împreună nu de acum, deja de mult, de când l-a scos de la comuniști și a format partid…”Europa Liberă: Dvs. ziceți că-s împreună, dar dl Plahotniuc zice că el nu vrea să permită socialiștilor să preia Primăria capitalei.Mihai Ghimpu: „Asta-i pentru a face fum și a arăta lumii, americanilor, europenilor că iată cine-i rău și eu îs bun. Hai să fim serioși! Noi vedem doar jocurile astea împreună. Pe dna Silvia Bradu cu cine a instalat-o în funcție?”Europa Liberă: Silvia Radu.Mihai Ghimpu: „Silvia Radu. Nu cu socialiștii? Grozavu a inclus în ordinea de zi alegerea primarului interimar și Ion Cebanu a propus retragerea de pe listă și au votat și au exclus-o de pe listă și i-au oferit lui Grozavu, cum spune dumneaei, că în baza legii noastre, și a numit-o Grozavu prin dispoziție. Noi nu suntem proști. El poate să amăgească pe baba Chira, pe țaca Ileana, nu știu pe care, dar pe noi, nu.” Europa Liberă: Dar ce interese au dl Plahotniuc și dl Dodon ca să fie împreună?Mihai Ghimpu: „Este o realitate pe care Plahotniuc o înțelege că, fără socialiști, a călcat becul după alegerile acestea.”Europa Liberă: Dar cu socialiștii, el adaugă bile albe?Mihai Ghimpu: „Sigur că adaugă. El îi menține pe dânșii – nimeni nu-i atins, nici un consilier, nici un primar. Haideți să vă dau un exemplu: din 2001, de când au venit comuniștii la putere, îs tot aceiași comuniști care au ieșit de acolo, n-a fost arestat, reținut niciun deputat, ministru, nimeni; numai de dreapta. Păi, cum să câștige dreapta alegerile, dacă Plahotniuc tot timpul pune lanțul în gât – vinovați, nevinovați, el îi pune lanțul în gât și-l face criminal și-l arată la toată lumea, numai pe dreapta. Niciunul din cei care au guvernat opt ani de zile cu Voronin, niciunul din cei care au fost prim-miniștri în perioada trecută, miniștri ai Economiei, cum Dodon, viceprim-miniștri care au dat și au vândut și sanatoriul din Odesa, din zonele astea de odihnă pe care le avem noi pe teritoriul care-i acum al Ucrainei, Koblevo și nu știu ce mai este acolo. Deci, asta înseamnă protejarea lui, pentru ca să fie protejat el în cazul în care pierde puterea.”Europa Liberă: Dl Plahotniuc și la Bruxelles, și la Washington în fața partenerilor externi spune că el astăzi va duce Moldova pe calea integrării europene. Igor Dodon are cu totul altă prioritate, iar Dvs. ziceți că interesele lor coincid.Mihai Ghimpu: „Calea integrării europene nu se face prin vorbe, dar prin fapte. Ce avem noi la ziua de azi? Care-i calea europeană, dacă noi suntem izolați de europeni? Noi n-avem sprijinul financiar al europenilor, nici politic. Ne-au lăsat… Noi cu greu am readus încrederea partenerilor europeni în ianuarie 2013, când am fost eu cu dl Lupu la Bruxelles, la Strasbourg și am convins că noi o să facem. Și am făcut!”Europa Liberă: Și acum Moldova nu mai are încrederea partenerilor occidentali?Mihai Ghimpu: „Dar ce nu vedeți care sunt toate deciziile luate de partenerii noștri, fie prin comisii, consilii; ce expune aici reprezentantul Comisiei Europene, ce spune aici ambasadorul Statelor Unite ale Americii? Nu vedeți?”Europa Liberă: Dar guvernanții spun că, totuși, mențin dialogul, mențin relația.Mihai Ghimpu: „Cine-s guvernanții? D-apoi ei sunt europeni, dialogul îl au, dar ei spun: „asta nu-i corect, asta n-ați făcut corect, asta faceți și atunci…”. De ce nu primim noi ajutorul ista macrofinanciar? De ce?”Europa Liberă: 100 de milioane de euro.Mihai Ghimpu: „De ce?”Europa Liberă: Păi, vă întreb pe Dvs. Mihai Ghimpu: „Pentru că înseamnă că încălcăm, spunem una și facem alta. Acordul de Asociere spune cu totul altceva. Am primit doar 20 de milioane pentru buget, fiindcă în Acordul de Asociere este prevăzut clar că se dă pentru buget, dacă-i stabilitate politică, adică este Guvern. Este Guvern și ei s-au ținut de cuvânt și au dat 20 de milioane, dar restul n-avem niciun euro venit pentru…”Europa Liberă: Dl Ghimpu, dar toate acțiunile despre care vorbește și pe care le întreprinde dl Plahotniuc totuși sunt orientate, cel puțin aparent, împotriva relației cu Federația Rusă sau împotriva a ceea ce vrea Rusia să facă în cooperarea cu Republica Moldova?Mihai Ghimpu: „Ce întreprinde împotriva ei? Ce?”Europa Liberă: Legea anti-propagandă...Mihai Ghimpu: „Marea treabă! Dar propaganda o fac ei internă mai mare decât o făcea Rusia. Și pentru Rusia asta-i… Este în continuare Prime-ul? Funcționează, păi? Lucrurile sunt mult mai profunde.”Europa Liberă: Ceea ce neliniștește cel mai mult acum opinia publică e felul cum se înțelege rezolvarea problemei transnistrene. Dvs. vă este clar, ce evoluții pot să parvină ca să se schimbe atât de brusc și cele două maluri ale Nistrului să se pomenească că s-au reintegrat?Mihai Ghimpu: „Iată aici am vrut să ajung. Moscova acum nu mai este acea care a fost Rusia țaristă, sovietică care să fie împotriva limbii române, că suntem noi români… Ei știu foarte bine că suntem români și vorbim limba română. Pentru ei e important ca noi să nu ne unim cu România. Politica lui Plahotniuc și a lui Dodon coincide cu politica Moscovei, ca să fie un stat independent aici, ca să-l federalizeze și să nu ne unim cu România, să stăm aici până când vor vrea rușii, când vor simți că este momentul, să ne înghită din nou, cum ne-au înghițit în ‘40, formând în ’24 Republica Autonomă Sovietică Moldovenească în cadrul Ucrainei. Uitați-vă, Krasnoselski acum ce spune, că a zis că „eu sunt moldovean și eu reprezint moldovenii, voi sunteți…”.”Europa Liberă: Că el ar fi președintele tuturor moldovenilor…Mihai Ghimpu: „Da. Și Dodon, de-acum, chipurile, îi român. Înțelegeți cum? Iată, asta-i politica. Și aici coincide cu politica Moscovei. Moscova vrea să mențină acest teritoriu în afara României, în afara spațiului european și în afara spațiului NATO.”Europa Liberă: Dar în culise ce s-ar pune la cale referitor la soluționarea problemei transnistrene?Mihai Ghimpu: „Federalizarea. Se pregătește federalizarea și Plahotniuc vrea să fie președintele, iaca, aici Krasnoselski are s-o primească de la Plahotniuc, că vrea să fie el președintele moldovenilor; Plahotniuc vrea să fie președintele moldovenilor, dar nu Krasnoselski. Și se menține. Ei și Rusiei îi convine politica lui Plahotniuc. Și-apoi mai sunt niște lucruri. Nu știu, dar eu cred că serviciile trebuie să știe unde, în care bănci ține Plahotniuc banii. Și eu nu cred că-i ține în băncile europene. Acel om care își ține banii în băncile ruse, nu poate să fie anti-rus.”Europa Liberă: Și bănuiți că dl Plahotniuc este și el pro-rus?Mihai Ghimpu: „Așa am auzit. Nu pot să fiu categoric, dar am auzit. Hai să luăm, noi, liberalii, de câte ori am promovat Hotărârea Parlamentului de retragere a armatei ruse? Eu am semnat și decretul că să-și retragă armata și este Legea din 2005, votată de comuniști, PFD-iști, PPCD-iști… Vă amintiți atunci, da? Am propus și la ONU, am avut și scrisoare către NATO, când eram președinte interimar, către secretarul general NATO. Ce a făcut Plahotniuc așa tare împotriva rușilor? Că l-a declarat persona non grata pe Rogozin? Ca să fie credibil că el e anti-rus, aruncă câte o picătură în mare crezând că o să se pornească valurile. Hai să fim serioși! Când o să funcționeze la noi valorile europene, omul și legea o să fie prioritate, atunci eu o să pot spune că Plahotniuc este anti-rus. La noi acum e fix ceea ce se întâmplă în Rusia. Putin a înlăturat toți concurenții politici; situația-i cam aceeași, numai că a rămas să mai împuște, de arestat – a arestat, de închis – a închis, tot, numai a rămas să mai împuște, cum sunt otrăviți, împușcați prin alte țări și chiar în interior, cum a fost împușcat Nemțov. Comparați și o să vedeți – fix aceeași strategie merge și la noi, așa că nu mă convingeți că Plahotniuc îi anti-rus. Nu cred!”Europa Liberă: Alegerile locale sunt un test pentru alegerile parlamentare?Mihai Ghimpu: „Îi clar că Plahotniuc n-a dorit aceste alegeri, fiindcă credea că, gata, el dirijează și cu municipiul, și cu tot absolut și aceste alegeri îi strică puțin planul, fiindcă în această perioadă, în această campanie se va vorbi de văpaia puterii la municipiu.”Europa Liberă: Apropo, și Partidul „Șor” își va desemna doi candidați la funcția de primar de Chișinău și Bălți.Mihai Ghimpu: „Iaca, na, poftim! Datorită cui Șor face politică și partide și umblă cu magazinul și împrăștie crenvurști, sosiski (crenvurști), cârnaț? Datorită lui Plahotniuc. Cine a furat? În toate rapoartele, peste tot figurează Șor. Cum adică? Eu cu Valeriu Munteanu și cu colegii mei am propus la primul acord de formare a coaliției întoarcerea miliardului și tragerea la răspundere penală a acelor care au furat miliardul. Și au acceptat. Țin minte că unul mi-a zis atunci la telefon: „Dl președinte, numai, vă rog, nu pomeniți de miliard”. Și ei tot timpul arată de ce au zis să nu pomenim. Și nimic nu s-a întâmplat. Miliardul nu-i întors, la răspundere nu-i tras nimeni. De ce? Fiindcă înseamnă că Plahotniuc așa vrea. Înseamnă că ceva nu-i curat la mijloc aici.”Europa Liberă: Ce poate face mai mult Valeriu Munteanu la funcția de primar de Chișinău decât Dorin Chirtoacă?Mihai Ghimpu: „Nimeni nu poate face mai mult decât Dorin Chirtoacă, decât să prelungească proiectele începute de Dorin Chirtoacă. Au rămas patru drumuri în afară – Tighina, 31 August 1989, Alexandru cel Bun și încă nu știu care –, trebuie izolarea caselor. Ca să faci ceva într-un an de zile, nu reușești, fiindcă trebuie proiect, trebuie acord de finanțare…”Europa Liberă: Dorin Chirtoacă revine în politică?Mihai Ghimpu: „Sigur că da. Da, Dorin Chirtoacă o să continue lupta oriunde va fi.”Europa Liberă: O să-i cedați și funcția de lider al partidului?Mihai Ghimpu: „Eu nu cedez și nu cumpăr, și nu dau. Asta hotărăște congresul.”Europa Liberă: Dar Dvs. ce ați decis?Mihai Ghimpu: „Acum e o altă situație. Atunci când era primar general, era greu, nu este ușor. Unii așa cred că-i ușor să conduci Primăria și unii cred că este o horă.”Europa Liberă: Dar v-ați dori să vină Dorin Chirtoacă în fruntea partidului?Mihai Ghimpu: „Dacă Dorin Chirtoacă nu era primar general, era poate mai demult președinte de partid, dar acum, dacă o să accepte, cu mare plăcere. Pentru mine nu contează. Dacă ați observat, în viața mea politică din ‘88, eu nu m-am bătut pentru funcții, nici la Frontul Popular, nici la PPCD, nicăieri, din contra, am luat un partid de la zero, cu o ștampilă doar și am ridicat un partid unde am adus și scăpat și Chișinăul de guvernarea comunistă, capitala, și am adus și AE-1, și AE-2…”Europa Liberă: Dar e posibil ca Dorin Chirtoacă să ajungă în fruntea PL-ului?Mihai Ghimpu: „Sigur că da! De ce nu? La congres…”Europa Liberă: Când e congresul?Mihai Ghimpu: „La noi congresul ordinar trebuie să fie în septembrie anul acesta, dar posibil să-l facem și mai devreme. Ne-au încurcat aceste alegeri anticipate în Chișinău. Trebuie să lucrăm, să muncim ca să salvăm capitala iar din nou. Și iarăși îi revine rolul principal PL-ului să salveze capitala de partidele pro-ruse, fiindcă nu văd eu că cineva ar putea face lucrul acesta. Vor unii, dar unii vor numai pentru a se lansa pentru alegerile parlamentare, dar noi cu adevărat luptăm. Și am demonstrat și în 2007, și în 2011, și în 2015…”Europa Liberă: Alegătorii sunt dezamăgiți, dezorientați, nu mai vor să audă prea mult despre politică, pentru că totul s-a politizat. Mihai Ghimpu: „Dna Ursu, aici e durerea mea. Eu n-am crezut niciodată că noi o să avem așa o armată de intelectuali, de alegători care au să fie atât de slabi în lupta asta. Ce noi nu știm? Noi din ‘88 știm că lupta noastră-i foarte dură. Noi nu suntem Cehia, Slovacia, Ungaria sau România, care au schimbat statutul din stat socialist în stat democratic și acolo nu există partidele pro-ruse, nu se votează în urma panoului Putin cu Greceanîi și cu Dodon. Noi luptăm, de fapt, cu Rusia în toți anii aceștia. Noi avem dubla sarcină grea pentru noi – și scăparea de politica imperialistă a Rusiei, și transformarea societății într-o mentalitate europeană, democratică, unde să înțeleagă că omul și legea sunt prioritare, nu cel care deține o funcție și care are bâta sau procurorul în subordinea sa. Și atunci, când mă uit înapoi, stau și mă întreb: „Dar cu cine să lupți, domnule, mai departe, dacă lumea-i atât de slabă sau pierde încrederea”? Când îi aud pe unii că „noi am intrat în buzunar la Plahotniuc”, tocmai îmi vine să-mi pun lațul și să mă duc în pustiu undeva. Cum așa poți să crezi pe unul care aruncă o minciună? Analizează și vezi, domnule, faptele omului – ce a făcut ieri, alaltăieri, cine a fost el până alaltăieri, ce face și azi. Noi tot timpul am fost consecvenți.”Europa Liberă: N-am vorbit nimic despre aceste declarații simbolice pe care le semnează aleșii locali pentru Unirea cu România și mai ales reacția șefului statului, care a declarat că ar trebui să fie pedepsiți, inclusiv penal, cei care își pun semnăturile. Ce credeți despre asta?Mihai Ghimpu: „Asta demonstrează că politica Partidului Liberal a fost una corectă. Lumea înțelege că acest stat nu poate să le aducă fericire, așa cum am crezut în anii ‘90, le aduce doar sărăcie, corupție, oligarhi, clasă politică bogată, cetățeni săraci, de aceea este un strigăt – noi vrem să trăim! Și în România lumea trăiește, are pensie de cinci ori mai mare, are salariu. Iată, vorbeam amu…”Europa Liberă: Dar sunt multe voci care spun că turnați apă la moara socialiștilor și a șefului statului?Mihai Ghimpu: „Stați o clipă, dacă era așa, apoi atunci nici în ‘81 nu trebuia să luptăm pentru limbă și alfabet. Țineți minte teze, antiteze, Comitetul Central, nu trebuia să pronunțăm cuvântul „român” că tot timpul aveai să fii urmărit. Lupta pentru cauză națională la noi este clar că se mișcă cu pași de melc. Dacă noi, liberalii, nu am fi făcut în toți anii aceștia această politică unionistă…”Europa Liberă: Subiectul a fost discutat…Mihai Ghimpu: „Nu s-ar fi mișcat, n-am fi avut procentul azi de unioniști, n-aveam procentul de cei care nu cunosc limba română că ea-i limbă maternă…”Europa Liberă: Dl Ghimpu, subiectul s-a discutat inclusiv în cadrul unei ședințe a Consiliului Suprem de Securitate.Mihai Ghimpu: „Dodon este un om ambalat în politica Federației Ruse. El acum vrea să fie ca pe timpul Uniunii Sovietice. Dacă atunci fratele meu, Gheorghe, a predat pentru tricolor și românism și spunea că noi suntem români, i-au dat șase ani de zile. Așa și el vrea să facă acum, asta nu o să-i meargă. Nu o să-i meargă, fiindcă valul s-a pornit și nu o să-l oprească nimeni. Și eu sunt sigur că Unirea e aproape. Nu o s-o oprească nimeni. Cu cât mai mari o să fie presiunile, cu atât mai mult o să pledeze lumea pentru Unire. Este salvarea cetățeanului, indiferent de naționalitate. Și eu sunt sigur că sunt foarte mulți vorbitori de limbă rusă care au înțeles că statul acesta este putred, nu are viitor și ei vor să aibă copii sănătoși, și ei vor să aibă și ei o zi garantată, și asta poate fi doar în cadrul României.”Europa Liberă: Se dezbină sau nu societatea moldavă?Mihai Ghimpu: „Ea e dezbinată din ’40, de când ne-au ocupat pe noi.”Europa Liberă: Și atunci, dacă această polarizare a societății devine și mai pronunțată?Mihai Ghimpu: „Și tot timpul democrația… Dna Ursu, într-un stat de drept și democratic întotdeauna sunt oameni nu dezbinați, dar cu diferite viziuni – liberale, creștin-democrate, socialiste, asta nu înseamnă dezbinare. Dezbinarea o fac acei care nu vor să ne permită să ne unim cu țara, asta e dezbinare. Vorbeam nu demult cu o colegă care a absolvit Facultatea de Drept și mă roagă undeva s-o ajut să se angajeze la lucru. Zice: „Lucrez și am un salariu de 2.000 de lei”. Zic: „Dar ce lucrezi”? „Grefieră”. Zic: „Dar știi cât primește o grefieră în România”? Și ea zice: „O grefieră în România primește 5.000 de lei românești, de roni”. Înmulțim la cursul nostru 4. O grefieră are 20.000 de lei, mai mult de două ori decât are salariu un deputat. Ce chinuim noi lumea asta aici? Pentru ce? Pentru că spune Dodon că asta e țara lui Ștefan cel Mare? Asta e țara rușilor, ei au format-o în ’40, de către Sovietul Suprem al Uniunii Sovietice a fost formată Republica Sovietică Socialistă Moldovenească și noi am fost nevoiți să votăm independența, că nu poți să faci Unirea URSS cu România. Te rupi de URSS și atunci faci!”Europa Liberă: Dar și clasa politică trebuie să-și presoare cenușă pe creștet, pentru că ea nu a reușit să promoveze adevăratele reforme care ar fi adus bunăstare în casa și în buzunarul cetățeanului.Mihai Ghimpu: „Dar unde ați văzut? La noi numai au folosit aceste reforme ca să ajungă la putere. Furtul miliardului, concentrarea puterii azi, organizarea alegerilor pe sistem mixt, ca să mențină puterea și să fie mai departe țarioci, aici e problema! Și aici lumea trebuie să tragă concluzii, nu să se ducă după oameni noi pe care nu-i cunoaște. Tot timpul alegătorii noștri aleargă după oameni noi și tot timpul oamenii noi vin și îi amăgesc, și îi folosesc. Trebuie să aleagă grâul de neghină, să vadă din clasa politică cine-i pentru oameni, cine-i pentru adevăr, cine-i pentru un viitor bun pentru oameni, să meargă cu ei, dar nu să alerge de la unul la altul și pe urmă să-l facă pe om că buzunare, că nu știu cum, că-ncolo, încoace. Cetățenii noștri trebuie să conștientizeze un lucru, că politica nu este un spectacol la teatru, când te-ai dus, l-ai privit și te-ai întors acasă…”Europa Liberă: Dar politicienii au făcut spectacol în acești 26 de ani de independență, au cerșit voturile în baza promisiunilor. Și apropo, 1.200 de km de drum dl Plahotniuc vrea să construiască în Republica Moldova, în fiecare localitate.Mihai Ghimpu: „Corect. Este ireal, este o minciună gogonată! Eu am vorbit cu specialiștii în domeniul acesta și este imposibil. Noi nici nu avem tehnic posibilitate ca să construim 1.200 de km. Și uitați-vă, iată o dovadă de ce au lovit în Partidul Liberal și au luat Ministerul de Transport și l-au închis pe Chirinciuc, fiindcă dacă era la noi Ministerul Transportului, așa minciună nu putea să aibă Plahotniuc cu 1.200, fiindcă înseamnă că realiza PL-ul drumurile acestea. Iată unde se leagă tot, așa că, stimați cetățeni, nu credeți minciunilor, luptați pentru adevăr, că bunăstarea, securitatea noastră și a copiilor noștri poate avea loc doar numai atunci când este dreptate și dreptatea vine, în primul rând, de la votul dvs. și apoi de la politicieni că, dacă dăm votul pentru politicienii care vă folosesc votul dvs., nu mai avem de unde avea dreptate și bunăstare.”

