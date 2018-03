Horoscop: Scorpionii trebuie să lase toate baltă şi să se ocupe de persoana iubită

20:40

Prim-ministrul Pavel Filip a participat astăzi la celebrarea unui an de la deschiderea Centrului de Excelență în domeniul TIC Tekwill. Potrivit şefului Executivului, Centrul de Excelență oferă posibilitatea pregătirii specialiștilor IT conform exigențelor industriei, facilitând, astfel, realizarea documentelor de politici în domeniu. „Am spus nu o singură dată că cea mai mare bogăție a Republicii […] Articolul Experţii IT din Moldova au invitat prim-ministrul şi ambasadorii la aniversarea lor apare prima dată în IMPACT TV.