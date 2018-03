Bună dimineața! Cum ați dormit noaptea? Astăzi e Ziua mondială a somnului

14:30

Aceasta, pentru pentru a evita plata impozitelor prin înfiinţarea de vehicule financiare offshore în Insula Man. Scandalul era declanşat de dezvăluirile jurnaliştilor de la CBC privind „oferta” KPMG lansată oamenilor de afaceri canadieni de a contribui cu o sumă minimă de 5 milioane de dolari pentru a participa la construirea unor scheme offshore în Insula Man. Ajunşi în Insula Man, banii urmau să fie retrimişi în Canada sub forma unor donaţii-cadou, nefiind astfel impozitaţi. Taxa percepută de KPMG în acest joc era de 100.000 de dolari. Unii oameni de afaceri au confirmat faptul că firma de audit KPMG a fost, aşa cum se presupunea, iniţiatoarea operaţiunilor de fraudare a taxelor ce trebuiau plătite guvernului canadian. Jim Burt, preşedintele imperiului Natty Club, producător de bomboane, le-a recunoscut ziariştilor de la CBC adevărul: KPMG era auditor la Natty Club, iar într-o zi firma i-a abordat, propunând utilizarea structurii Isle of Man. Ca răspuns la implicarea KPMG în operaţiunile de evaziune, politicienii canadieni au cerut guvernului să anuleze contractele publice cu această companie de audit. Evident, s-au dispus şi anchete penale. Desigur, ar trebui ca implicarea KPMG în fraudarea taxelor în Canada să nu aibă vreo legătură cu activităţile acestei corporaţii în România. Dar nu este aşa. Mergând pe firul spectaculoasei investigaţii a jurnaliştilor canadieni de la CBC, „România liberă“ a descoperit că sucursala KPMG din Bucureşti este legată şi ea de paradisul din Insula Man. La fel ca aceea din Moldova. Sau din Letonia, din Slovacia... Sucursale-surori cu offshore-ul din Insula Man Potrivit înregistrărilor oficiale, firma KPMG România SRL este controlată 100% de o firmă din Cipru, KPMG CEE Holdings Limited. Apoi, împreună sau separat, aceste două entităţi - KPMG România SRL şi KPMG CEE Holdings Limited – mai au sub control alte trei firme, plus reprezentanţa din Moldova: KPMG Audit SRL, KPMG Tax SRL, KPMG Business Tax Service SRL şi KPMG Moldova. În afară de faptul că firma-mamă din Cipru îşi are ascuns acţionariatul printr-un agent fiduciar, până aici nu există nici un element care să indice o posibilă legătură între afacerile din România ale companiei de audit şi consultanţă şi scandalul de evaziune descoperit de canadieni. Documente din arhiva autorităţilor din Insula Man arată însă că firma KPMG CEE Holdings Limited Cipru (cu sediul în Arch. Makariou 22, etaj 3, căsuţa poştală 1065, Nicosia) - mama tuturor puiuţilor KPMG din România – deţine încă din anul 2004 controlul asupra KPMG CEE Management Services Limited Isle of Man. Iar această entitate face parte din cele şase vehicule offshore deţinute de KPMG în Insula Man menţionate de investigaţiile canadienilor ca fiind responsabile de schema evazionistă prin care statul nord-american a fost prejudiciat prin neplata taxelor fiscale. Singura acţiune a firmei din Insula Man este deţinută, conform înregistrărilor, chiar de compania din Cipru prin intermediul căreia KPMG controlează, la pachet, afacerile sale în România şi Republica Moldova. Evident, nu se poate susţine, în lipsa unor probe directe, faptul că şi în România, aşa cum s-a întâmplat în Canada, KPMG şi-a invitat clienţii şi i-a învăţat cum să evite plata taxelor prin intermediul unor tranzacţii fictive cu firme offshore din Insula Man. Însă, atât timp cât însuşi acţionarul afacerii KPMG România are de 14 ani o subsidiară în Insula Man, totul poate fi posibil. Şi nu ar fi doar cazul României. Căci şi afacerile KPMG din Letonia şi Slovacia sunt tot sub controlul firmei-mamă din Cipru care, aşa cum spuneam, îşi ţine de 14 ani deschisă afacerea şi în Insula Man. Paradis fiscal Cu o suprafaţă de 522 km pătraţi şi o populaţie de 85.000 de locuitori, Insula Man, situată în Marea Irlandei, între Anglia şi Irlanda, are o formă de autoguvernare, deşi se află sub protecţia reginei Marii Britanii. Nefăcând parte din Uniunea Europeană, sistemul din Insula Man şi-a putut permite şi îşi poate permite în continuare să adăpostească interesele tuturor celor ce vor să evite plata taxelor în ţările de origine. Scutirea companiilor de la plata impozitelor a făcut, scriptic, ca economia acestei mici insule să explodeze. În 2010, Insula Man era pe locul 12 în lume în ce priveşte valoarea PIB pe cap de locuitor. Avantajele financiare oferite au determinat prestigioasa companie de audit şi consultanţă KPMG să îşi deschidă aici sucursale încă din anul 1990 (KPMG Peat Marwick şi KPMG Peat Marwick McLintock). În prezent, grupul îşi menţine în funcţiune nu mai puţin de 6 firme asimilate offshore-urilor. Sursa: Romania libera