121 de noi poliţişti au depus astăzi jurământul

19:00

Campania „Facem curat lună” lansată de către primăria municipiului Chișinău a continuat astăzi în capitală. Mai multe gherete din sectorul Râșcani au fost evacuate, iar spațiul adiacent a fost salubrizat. Lucrările s-au desfășurat sub monitorizarea pretorului sectorului Râșcani, Nicolae Balaur. Tot astăzi au fost operate lucrări de reparație a drumurilor de la Râșcani, o atenție sporită fiind acordată gropilor formate după topirea zăpezilor. Primarul interimar Silvia Radu a fost și ea în teren. Ea a monitorizat lucrările de salubrizarea a curților blocului din sectorul Ciocana. „Ieri, aici, în perimetrul străzilor Igor Vieru și Ion Dumeniuc, era o gunoiște foarte mare. Chiar între blocurile în care trăiesc chișinăuienii. Am ajuns în zonă după ce o doamnă m-a întâlnit în timp ce eram în control să văd cum decurge campania ”Facem curat lună!”.Azi am trimis echipa de curățenie să elimine gunoiștea.