Prima sală polivalentă din Moldova ar putea fi construită la Stăuceni. Un proiect de lege, înregistrat în Parlament

Primăria municipiului Chişinău a anunțat astăzi că toate unităţile comerciale şi de prestări servicii amplasate pe teritoriul Complexului Memorial „Feciorilor Patriei – Sfântă Amintire" din bd. Miron Costin, sectorul Râşcani, vor fi evacuate, până la data de 1 aprilie O dispoziție în acest sens a semnat primarul interimar al capitalei, Silvia Radu. Potrivit documentului, agenții […]