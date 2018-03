Efectele impresionante ale spațiului: ADN-ul unui astronaut s-a modificat după o misiune de un an

10:20

Presa rusă o pune la colţ joi pe şefa guvernului britanic Theresa May, pe care o acuză că a 'otrăvit' relaţiile cu Moscova, după anunţul Londrei privind instituirea unei serii de sancţiuni împotriva Rusiei ca represalii la otrăvirea unui fost spion la Salisbury, în sud-vestul Angliei, informează France Presse.