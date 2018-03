Ghinion pentru fanii Audi! Oficialii anunță sistarea producerii modelului odată cu finalul generației actuale

10:00

În perioada 7-11 martie, peste 3.000 de șoferi au fost documentați de angajații Inspectoratului Național de Patrulare, conducând cu abateri legale, dintre care, 2.143 de conducători auto au depășit limita de viteză legală, iar alți 77 de șoferi au fost găsiți la volan în stare de ebrietate. Totodată, inspectorii de patrulare au intervenit la peste 500