Patru personalităţi din domeniul culturii au fost omagiate la Chișinău

13:40

Un avion multirol de tip F/A-18 Super Hornet al Forţelor Navale americane s-a prăbuşit, miercuri după-amiază, în largul coastelor Floridei. Cei doi piloţi aflaţi la bordul aparatului de zbor s-au catapultat, dar din cauza rănilor grave au murit. Autorităţile au declarat că aceştia efectuau un zbor de antrenament. Aeronava, care se pregătea să aterizeze la o bază navală din zona Key West, Florida, s-a prăbuşit în jurul orei locale 16.30 (ora României, 21.30), informează site-ul agenţiei The Associated Press.Oficialii, care au vorbit despre incidentul aviatic sub protecţia anonimatului, anunţaseră iniţial că membrii echipajului au fost transportaţi la spital după ce au fost recuperaţi din apă, fără a oferi detalii despre starea lor.Aeronava efectua un zbor de antrenament, a transmis comandorul Dave Hecht, reprezentat al Forţelor Navale, precizând că o anchetă a fost iniţiată pentru a stabili circumstanţele producerii incidentului aviatic.