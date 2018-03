Lavrov a anunțat expulzarea diplomaților britanici din Rusia: ”Vă promit că asta se va întâmpla”

06:20

Partidul Liberal l-a desemnat pe Valeriu Munteanu în calitate de candidat pentru funcţia de primar general al municipiului Chişinău la alegerile locale noi din 20 mai 2018. Decizia a fost luată la Biroul Politic al Partidului Liberal, care a examinat șase candidaturi care au fost înaintate pentru această funcție. “Prin votul majorității membrilor biroului, Valeriu […] The post Valeriu Munteanu, candidatul PL la alegerile locale din Chișinău appeared first on Moldova.org.