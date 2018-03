(FOTO) Era una dintre cele mai frumoase studente din Novosibirsk, însă un accident tragic i-a schimbat radical viața

09:10

Un locuitor al raionului Basarabeasca va face opt ani de detenţie, iar concubina acestuia cu un an mai puţin, fiind recunoscuţi vinovaţi de comiterea traficului de persoane, în scop de exploatare prin cerşetorie. Ambii au fost luaţi sub strajă din sala de judecată. Verdictul a fost dictat după ce Procuratura Generală a demonstrat că în […]