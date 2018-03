15 Martie - Ziua Mondiala a Drepturilor Consumatorilor. Sunt clientii de asigurari suficient de protejati?

12:00

978 de milioane de victime si pagube in valoare totala de 130 de miliarde de lire sterline - acesta este, potrivit The Guardian, bilantul criminalitatii informatice pe 2017 - un an in care, la nivel global, erau, conform, Cybersecurity Ventures, 3,8 miliarde de utilizatori de Internet. Cum numarul utilizatorilor de Internet ar putea creste la 6 miliarde in 2022, este usor de inteles de ce criminalitatea informatica este privita ca unul dintre cele mai mari trei riscuri cu care se confrunta omenirea, alaturi de dezastrele naturale si fenomenele meteorologice extreme, dupa cum arata un raport realizat de catre World Economic Forum (WEF).