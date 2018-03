Un cetățean moldovean a folosit timp de doi ani în UE un permis de conducere falsificat

17:01

Președintele Igor Dodon a anunțat astăzi că a semnat demisia ministrului Justiției Alexandru Tănase. “Acum avem cu un unionist mai puțin la guvernare”, a comentat decretul său șeful statului. Totodată, președintele Dodon a precizat că aceasta este a 16-a demisie din Guvernul Filip pe care o semnează,inclusiv 14 miniștri și 2 vicepremieri. “Și ar fi […] The post Igor Dodon a semnat demisia ministrului Justiției: Acum avem cu un unionist mai puțin la guvernare appeared first on Moldova.org.