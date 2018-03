Olesea Sveclă despre cum a fost cerută în căsătorie: „Ne-am logodit în cer!”

12:40

Concertul va avea loc Pe 25 martie, cu început la ora 18:00 la Palatul Național „Nicolae Sulac”. În cadrul concertului vă veți putea delecta cu compozițiile simfonice din Game of Thrones, X-Men, Westwood, Inception, Matrix, the Last Samurai, Star Wars, The Fifth Element, și multe altele. Acest concert este continuarea primului, cu pieseși surprize noi, în […]