Calendar istoric, 15 martie

09:00

TAUR Ai o perioadă echilibrată şi liniştită. O zi bună. La serviciu este o perioadă calmă fară prea mult de lucru. Aspectele benefice sunt in cumpană astăzi cu influenţe mai puţin favorabile, aşa că ai o zi obositoare, dar placută! Astăzi, la serviciu, fii pragmatic şi nu contrazice şefii şi colegii seniori. Un zâmbet cu subânţeles este mult mai indicat. Toată lumea şi deci şi o bună parte dintre nativii din Taur, este convertită la religia cumpărăturilor de primăvară. Ca să nu rămâi în contemplare sau meditaţie la poarta nouă, este bine să-ţi faci un plan amănunţit din timp. Amintirile nu-ţi dau pace si nu este o idee rea sa le aşterni pe hartie, sau sa deschizi un nou fişier, cum se face acum, in epoca electronicii. Pe seară o veste despre o excursie şi ceva petreceri. Nevoia ta permanentă de bani a făcut să te speteşti cu munca în ultima perioadă de timp. Oferă-ţi puţină relaxare. GEMENI Nu te da mare în probleme pe care nu le ştii. O zi de joi în care nu te simţi chiar extraordinar, dar cu puţin bun simţ si refuzând problemele, o s-o scoţi la capăt! Cum să refuzi problemele? Simplu, invaţă sa spui, NU! Nu, nu ştiu, nu pot, nu mă duce capul! Nu te da mare în probleme pe care nu le ştii. Ai prostul obicei să „abureşti” oamenii adică să vorbeşti pe lângă subiect. Dacă eşti politician este OK, dar ce te faci dacă eşti un simplu salariat. Asta se numeşte incompetenţă, domnule! Jupiter este retrograd, singura planetă, din fericire, aşa că poţi să ai o mulţime de ocazii de care să-ţi fie ciudă, dacă nu ruşine mai târziu. Gafele, domnule! Configuratia astrologica iti indică sa nu te repezi să tragi concluzii greşite, să ai suficientă răbdare, pentru că lucrurile se vor lamuri. Puţintică răbdare, domnule! Pe seară, îţi place din nou să monopolizezi atenţia anturajului şi să intri într-un vîrtej de aventuri din cele mai interesante. Te aşteapta o perioadă grea şi obositoare de petreceri şi nopţi nedormite în perioada pascală, nu este foarte departe, scrie evz.ro. RAC Ai un program aglomerat, cu multe de făcut. Supravegheză-ţi regimul alimentar, mai ales dacă eşti în călătorie. Radio Erevan este întrebat: călătorie este şi drumul până la serviciu? Răspuns: depinde dacă te duci, sau te întorci! Se ştie că nu te fereşti de mâncărurile exotice, dar măcar întreabă din ce sunt făcute... Ai un program aglomerat, cu multe de făcut, dar astazi este bine sa vorbeşti mult fără să spui mare lucru şi să nu iei decizii importante. Nu-ţi lipseşte ambiţia şi energia, dar în conjunctura actuală, astrală şi de la locul de muncă, nu-ţi foloseşte la nimic, singura cale de urmat este „politica struţului”. Conjunctura se schimbă, situaţia se schimbă, oamenii se schimbă aşa că poţi avea şi o perspectivă mai bună. Păstrează-ţi speranţa, viata este frumoasa şi poţi să o faci şi plăcută! LEU Atât leii cât şi pisicile sunt singurele feline care torc. O zi mai obositoare decât de obicei. La serviciu poate şi acasă ceva s-a încurcat şi lumea aşteaptă să rezolvi tu. Dacă tot îţi place să faci pe şeful, atunci trebuie să suporţi şi micile răscoale ale supuşilor. Oricum ei te iubesc, pentru că leii, am spus-o de nenumărate ori ca un mare iubitor de pisici ce sunt, ei bine, ce sunt Leii decât nişte pisici foarte mari. Atât leii cât şi pisicile sunt singurele feline care torc, iar o legendă africană spune că neamul pisicesc s-a născut dintr-un strănut al leului primordial. Cu bagajul cultural îmbogăţit te poţi întoarce la lucru, că am spus, ai o zi obositoare. Un coleg de la serviciu, sau unde activezi, iţi solicită azi ajutorul. Fă tot posibilul, pentru că stelele spun ca ajutorul dat se va intoarce înzecit. Configuraţia astrologică nu este foarte prielnică in abordarea unor persoane din sfera autoritaţii publice. Aşa că lasă pe mâine! FECIOARĂ Este vorba de mimetism social. Evita astăzi să discuţi sau să faci tranzacţii cu cei nascuti sub semnul Gemenilor sau al Leului. În general, semnele de aer şi foc. Câştig la jocuri şi prin comerţ – atenţie, asta se plăteşte uneori mult mai târziu! Poţi, însă să iei unele decizii importante în această perioadă. Astrele te favorizează, totuşi, în domeniile legate de proprietate şi mici afaceri personale în participaţie. Pe de altă parte, domneşte o mare tensiune în legătură cu nişte teste sau examene. Schimbarea care pare că are loc în sufletul tău este doar de suprafaţă, de fapt răspunzând unor comandamente sociale. Este vorba de mimetism social nu de cine ştie ce ce trăiri complexe. Ai ocazia să-ti tratezi durerile acelea care nu te mai lasă. Nu mai amâna, sănătatea este bunul cel mai de preţ. Veşti bune de departe. BALANŢĂ Idei şi concepte noi iţi sunt la îndemână. Este indicat să dai mai multă atenţie problemelor de familie. Pentru nativii seniori din Balanţă este o perioadă complexă cu multe de făcut şi cu multe amintiri. Balanţele părinţi au de tras pentru copii lor. Dar ce dulce povară! Câştiguri neaşteptate urmate de pierderi la fel de neaşteptate. Planeta Venus, protectoarea ta, avantajează munca artistică şi creaţia. Dacă te ocupi de unul din domeniile menţionate vei simţi un nou impuls, o nouă stare; idei şi concepte noi iţi sunt la îndemână. Pe de altă parte, Saturn, indică, ca un ceas rămas în urmă, întârzieri şi amânări. Te-ai obişnuit, deja ca lucrurilă să nu-ţi iasă din primă, cu toate că situaţia este statistică. Unii nativi din Balanţă pot să aibă succese imediate şi aproape fără efort, Astrologia nu este o filozofie comunistă, nici pe departe – evident, nu avem toţi din aceiași zodie aceiaşi soartă! SCORPION Nu lua decizii pe termen lung. Investeşti sentimente şi timp în relaţii sociale şi de amor. Magnetismul personal este în creştere. Nu te lăsa impresionat de ceea ce se discută în anturaj sau în familie. Nu-ţi lăsa interesele personale pentru mai târziu, în favoarea prietenilor sau rudelor. Nu lua nimic foarte în serios, joacă-te, fii vesel şi bucuros. Vorbe şi bârfe, dar nu trebuie să le dai nici o importanţă. Nu, nu şi iar nu! Mici probleme cu sănătatea, dar se vor rezolva repede. Nu lua decizii pe termen lung, mai ales în ceea ce priveşte banii. Mai pe seară te poţi lansa într-o cursă palpitantă pentru bani şi amor. Tradiţia spune că nu poţi să le ai pe amândouă, aşa că nu fugi după doi iepuri în acelaşi timp. Eu aş alege pentru tine... banii ! Că dacă ai bani, vine şi dragostea, automat! Pe seară stai bine cu norocul. Vezi, să nu ai şansa să cazi pe undeva, mai bine joacă la loto că este oricum, aproape acelaşi lucru. SĂGETĂTOR Este timpul unor decizii importante. Ai din nou de mediat în familie sau cu prietenii. Nu trebuie să-ti faci atâtea gânduri pentru orice amănunt, de obicei lucrurile astea se aplanează în timp. Singurul aspect negativ din neobişnuit de capricioasa lună decembrie se referă la risc – atenţie la accidente. Dacă stai acasă cu căţelul şi pisica să ştii că nu eşti mai apărat, atenţie la accidentele casnice, 90% din accidente au loc în propriul apartament. Este timpul unor decizii importante şi dacă ai tărie de caracter o să dobândeşti multe avantaje care vor contribui la întărirea familiei, cam neglijată în ultimul timp. Rezolvă cu mult calm discuţiile cu sexul opus – diplomaţia şi intriga au rezolvat infinit mai multe probleme decât violenţa şi războaiele. Atenţie la deciziile importante, mai ales la asocierea cu noi parteneri, atât în afaceri cât şi în dragoste. Nu risca nimic în această zi, pentru că Jupiter, retrograd, este un pic supărat pe tine. Ei, nimic personal, treburi cosmice... CAPRICORN Nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce ai de gând să faci. Luna în scădere, aproape nouă, Saturn şi eternul Pluton în aspecte favorabile cu Venus şi Marte. Evita nerăbdarea şi graba, mai ales în cursul dimineții. Totul se rezolvă cu bine, din fericire, statistic vorbind. O veste sau o întâlnire iti face mare plăcere. Proiectele începute astăzi, cu Saturn, protectorul zodiei, în domiciliu, în zodia ta, pot aduce rezultate excelente. Nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce ai de gând să faci. Aspectele favorabile din casa a a doua, a banilor şi a proprietăţilor, trebuie puse în valoare, dar fără să-ţi asumi obligaţii pe termen lung. Ultima parte a zilei nu este foarte prielnică, dar cu moderaţie, mai ales la cheltuieli şi prudenţă faţă de anturajul apropiat, vei putea evita neplăcerile. VĂRSĂTOR Binele aduce bine, răul aduce mai mult rău. Lucrurile neterminate sunt specialitatea ta, poate pentru că uneori eşti foarte distrat. Astăzi trebuie să faci o listă de cum o să rezolvi tu toate lucrurile lăsate aiurea, in coada de peşte de-a lungul timpului. Azi eşti cât poţi tu de interesant, vesel şi inteligent - convinge-i de aceasta şi pe cei din jur. Eşti făcut din pulbere de stele. Străluceşte şi adu optimism şi bine în jurul tău. Nimic nu se compară cu un zâmbet. Binele aduce bine, răul aduce mai mult rău. Nu te enerva, nu riposta, nu fi agresiv, lumea este aşa cum este şi nu poţi să o schimbi. Dar poţi să încerci! După o dimineaţă densă şi evident obositoare, stelele îţi recomandă să te relaxezi, să faci puţin sport, poate sală, poate sauna. PEŞTI Astăzi dumireşte-te pe ce lume te afli. Distreză-te cât poţi că acum vine căldura şi parcă nu-i aşa de plăcut să dansezi cu skiurile. Sigur după orele de program, după activitatea zilnică. Astăzi dumireşte-te pe ce lume te afli şi care este iubitul sau iubita de săptămâna asta. Peştii sunt ceva mai dezavantajaţi cu toate că nu ar trebui să fie cu oferta mare de fete de pe piata. Circa două milioane de barbaţi tineri sunt plecaţi din ţară la dracu’ cu carţi, să facă bani – şi asta se simte pe piaţa amorului. Cine poate, adică are portofelul plin, poate da şi o petrecere la un local, poate este ziua de naştere. Este de prost gust să-ţi inviţi anturajul la un fast food, care pe lângă că te otrăveşte lent, mai este şi o fabrică de mâncare, o cantină populară, până la urmă. Oricum, cum sănătatea este bună trebuie să te bucuri de soare, chiar şi de o posibilă ploaie şi de primăvara care îşi intră în drepturi.