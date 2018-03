Violeta Ivanov, realeasă pentru al treilea mandat în calitate de președintă a Comisiei pentru politică agrară a Adunării Interparlamentare a CSI

14:40

Elon Mask a prezentat un autobuz electric care va circula în tunelurile subterane din Los Angeles Fondatorul Tesla și SpaceX, miliardarul Elon Mask, a prezentat conceptul de autobuz electric fără pilot care va circula în tunelurile subterane ultra-rapide pe care le construiește. Se presupune că autobuzele electrice vor accelera până la 240 de kilometri pe oră și vor comuta automat între tunelurile pe care se vor deplasa, iar lifturile speciale le vor ridica la suprafață pentru îmbarcarea și debarcarea pasagerilor. Better video coming soon, but it would look a bit like this: pic.twitter.com/C0iJPi8b4U — Elon Musk (@elonmusk) 9 марта 2018 г. Pentru implementarea proiectului cu autobuzele electrice se planifică construirea a aproximativ o mie de suprafețe speciale cu lifturi de dimensiunea unui loc de parcare standard. Compania Boring este specializată în construirea de tuneluri pentru reţele de transport de mare viteză. Proiectul Hyperloop constă în construirea unor tuneluri vidate destinate trenurilor cu levitaţie magnetică. Sursă: tv8.md