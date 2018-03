PROGNOZA METEO: Află cum va fi vremea astăzi

06:45

După meci, Simona a surprins multă lume, declarând: „De fapt, nu ştiu cum am câştigat, dar am câştigat. Am fost puţin frustrată, pentru că vântul nu ne-a dat ritm şi a fost greu să stai concentrat la fiecare minge. Am refuzat să renunţ, am luptat până în ultimul moment şi pot spune că de aceea am şi câştigat". În faza următoare, Halep va evolua cu învingătoarea dintre Karolina Pliskova, locul 5 WTA, şi Naomi Osaka, locul 44 WTA. Calificarea în semifinale este recompensată cu un premiu de 327.965 de dolari şi cu 390 de puncte WTA. Simona Halep a câştigat ediţia din 2015 a turneului de la Indian Wells, iar anul trecut a fost eliminată în turul al treilea, de jucătoarea franceză Kristina Mladenovic, cu scorul de 6-3, 6-3, scrie telekomsport.ro.