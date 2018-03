Toate unitățile comerciale din Parcul Afgan vor fi evacuate

12:10

Una dintre cele mai mari minţi a epocii noastre s-a stins. Fizicianul Stephen Hawking a murit la vârsta de 76 de ani. Familia lui tocmai a confirmat decesul.Născut la 300 de ani de la moartea lui Galileo, Hawking s-a retras de la Cambridge în 2009. A publicat numeroase lucrări despre natura și originea universului, cea mai cunoscută fiind „A Brief history of Time: From the Big Bang to Black Holes”. A apărut și în seriale televizate și filme și este celebru și pentru faptul că explică pe înțelesul tuturor conceptele dificile.Fizicianul suferea de boala Lou Gehrig, neputându-se mișca și comunică numai cu ajutorul unui așa-numit sintetizator de voce.Stephen Hawking a început să predea la Universitatea Cambridge în 1962. El a primit titlul de Comandor al Imperiului Britanic în 1982 şi a fost membru al Academiei de ştiinţe americane, scrie Digi24.