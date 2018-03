Guvernul Ucrainei cere sportivilor să nu participe la competiții organizate în Rusia

16:30

La Londra, premierul Theresa May a anunțat că 23 de diplomați ruși vor fi expulzați din Marea Britanie și vor fi adoptate noi legi împotriva spionajului, ca reacție a refuzului Rusiei de a explica utilizarea unui gaz neurotoxic produs în perioada sovietică împotriva fostului agent dublu rus Serghei Skripal. Skripal și fiica lui au fost otraviți duminică, 4 martie, la Salisbury, în sudul Angliei. Vorbind miercuri în Parlament, Theresa May a precizat că este cea mai mare expulzare de diplomați din ultimii 30 de ani, relatează presa britanica. Totodată, vor fi înghețate relațiile la nivel înalt și nici un oficial britanic sau membru al Casei Regale nu va participa la Campionatul Mondial de Fotbal, care va avea loc la vară în Rusia. Moscova a răspuns cu „aroganță” la întrebările Londrei, așa că nu există altă concluzie decât că „statul rus este responsabil de tentative de omor” a mai declarat premierul britanic. Serghei Skripal și fiica sa rămân în stare critică, la spital.La cererea Marii Britanii, în această seară are loc o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate ONU legată de cazul Skripal. Totodată, preşedintele Consiliului European, Donald Tusk a anunțat că liderii Uniunii Europene vor discuta săptămâna viitoare despre otrăvirea fostului agent dublu rus Serghei Skripa. Aflat în Finlanda, Tusk a mai declarat „ Îmi exprim solidaritatea deplină cu premierul Theresa May în faţa acestui atac brutal, inspirat, cel mai probabil, de Moscova”.NATO a calificat miercuri otrăvirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal în Anglia drept o „încălcare clară a normelor şi a acordurilor internaţionale' privind armele chimice”. Într-o declarație a secretarului general NATO, Jens Stoltenberg se a ceru Rusiei „să răspundă la întrebările adresate de Marea Britanie, în special oferind informaţii complete privind programul Novitchok al Organizaţiei pentru Interzicerea Armelor Chimice ''. Este familia de gaze neurotoxice, dezvoltată de aramata sovietică si care a fost folosită în atacul de la Salbury din 4 martie.