ALARMANT! Alecu Reniţă: “Nistrul se transformă într-un cimitir uriaş pentru oamenii din Republica Moldova şi Ucraina”

22:10

Kevin Webber este un britanic cu o poveste zguduitoare. Are 52 de ani şi a terminat al doilea „cursa mică” de la Arctic Ultra 6633: 193 de kilometri, scrie aimx.ro. S-a intamplat la 3 ani de la momentul in care a fost diagnosticat cu cancer la prostata in faza terminala. Webber s-a refugiat in alergare si […]