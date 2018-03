SCANDALUL CONTINUĂ// Preotul din Dereneu a ţinut Sfânta Liturghie cu uşile închise

14:30

Igor Dodon a promis în campania electorală că va lupta împotriva unioniștilor. Un președinte adevărat mereu se ține de cuvânt, iar lupta deja a început. Ieri a apărut un panou cu textul „Unionismul trece, Patria rămâne. Moldova are viitor" pe străzile Chișinăului. Lovitură sub centură, zicem noi. Foarte dureros. Noi nu am fi #altfel, dacă nu am […] Panoul antiunionist al lui Dodon face furori// #Sadova votează Unirea, eu fac panouri