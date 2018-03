/VIDEO/ Democratii nu au fost prea originali. La Chișinău urmau să fie construite și anterior arene sportive grandioase

18:30

„Nu am renunțat la primărie, am fost forțat, am fost scos cu forța din primărie. În ceea ce privește candidatura domnului Munteanu, oricum domnul Munteanu ar fi candidat din partea noastră în anul 2019 la alegerile locale obișnuite. Pentru mine oricum trei mandate ar fi fost suficiente. Anul acesta, în mod normal, planificam spre Parlament […]