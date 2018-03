Deputatul socialist Grigore Novac: “Până la două mii de euro pentru semnarea declarațiilor de unire”. Aleși locali: “Minciuni ale socialiștilor”

09:30

În Moldova, preţurile la benzină şi motorină s-au majorat simţitor de la începutul acestui an, drept motiv fiind noile accize care au intrat în vigoa­re. Recent, am fost martorii unei scumpiri consecutive, a treia la număr din acest an, cel puţin pentru benzină. Prin ultima sa decizie, însă, ANRE a afişat noi preţuri plafon, înregistrându-se prima reducere din acest an. Astfel, de pe 21 februarie, un litru de benzină costă cu 95 de bani mai puțin, iar unul de motorină – cu 90 de bani. Pentru benzină, va trebui să achităm 17,67 lei/litru, iar pentru motorină - 15,58 lei/litru.