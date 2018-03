CUM va fi organizat marșul UNIRII de pe 25 martie din Chișinău

15:30

Aceste femei perfecte pentru a prelua rolul de sotie sunt nascute in urmatoarele 3 zodii: Rac Vei spune ca era evident ca vom incepe cu Racul. Acum, ce e al lui e numai al lui si nu-i putem contesta calitatile. Femeia Rac este intruchiparea sotiei perfecte. E blanda, e intelegatoare, e frumoasa si e o gospodina desavarsita. Ea iubeste cu pasiune si tot ceea ce isi doreste este binele casei. Stie cum sa isi faca partenerul sa se simta implinit pentru ca e convinsa ca menirea sa tocmai asta este, de a fi sotie si mama Capricorn Cand o cunosti prima data pe femeia din Capricorn n-ai prea putea vedea in ea calitati de nevasta perfecta. E rece si distanta si pare mai degraba preocupata de cariera si de bani. Doar ca ea stie foarte bine sa se imparta perfect intre job si casa. Poate tine cu succes pe umerii sai o gospodarie, o afacere si copii, facandu-si in acelasi timp si familia fericita. Este statorinica si loiala si pretinde acest lucru si de la sot. Leu Femeia Leu e vanitoasa, dar stie sa transforme acest lucru intr-un atu. Pentru ca e o femeie frumoasa, careia ii place sa fie ingrijita, va fi o mandrie pentru sotul sau. Este fermecatoare prin natura sa independenta, dar in acelasi timp este loiala si dedicata familiei, sotului. Ii protejeaza pe cei pe care ii iubeste si lupta cu inversunare pentru ei. Are o inima uriasa, e curajoasa, dar are nevoie de un sot asemenea ei, potrivit ele.ro.