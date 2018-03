Descinderi la Bălți. 20 persoane audiate, doi suspecți, niciunul reținut

12:40

Ce spune măturătorul care a găsit cadavrul în tomberon. Reacţia Poliţiei Descoperire macabra dimineața trecută în sectorul Buiucani al Capitalei. Un măturător a găsit într-un tomberon o geantă în care se afla cadavrul unei femei. Oamenii legii urmează să stabilească identitatea acesteia, iar pe acest caz a fost pornită o cauză penală pentru omor. „Era o geantă mare aici, învelită cu scoci. Când am venit, am pus mâna pe ea și am văzut că ceva nu e bine”. Măturătorul spune că a găsit geanta în jurul orei 7 dimineața când făcea ordine în curte. Speriat bărbatul a rugat un vecin să sune la Poliție. „Un domn care locuiește în zonă a trecut să arunce gunoiul și l-am rugat să sune la Poliție, i-am zis că ceva nu e bine. -Nu ați deschis geanta? -Nu, Poliția spune că e geantă țigănească». Oamenii din zonă care au fost interogați de anchetatori, spun că femeia ar avea în jur de 30 de ani și nu ar locui în preajmă, scrie protv.md. „-M-au întrebat dacă am văzut ceva sau dacă am dus gunoiul. Mi-au arătat și fotografia, dar nu cunosc». „-Era vecină cu dvs.? -Nu, nu, nu e de la noi de la Buiucani, nu e de la noi de aici». La fața locului s-au deplasat polițiștii, dar și medicul legist. „Ajunși la fața locului polițiștii au constatat că cadavrul este de gen feminin, în urma examinării de medicul legist pe suprafața cadavrului sunt semne de moarte violentă». În urma expertizei medico-legale se va stabili când și ce a provocat decesul femeii. Oameni legii au deschis o cauză penală pentru omor. Sursă: protv.md Record Ce spune măturătorul care a găsit cadavrul în tomberon. Reacţia Poliţiei apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.