Cutremur în Vrancea, resimțit și în Moldova

21:45

Comisia Electorală Centrală (CEC) a stabilit pentru data de 20 mai 2018 desfășurarea alegerilor locale noi ale primarilor municipiilor Chișinău și Bălți. Mandatul aleșilor locali, Renato Usatîi și Dorin Chirtoacă, a încetat înainte de termen în legătură cu demisia acestora. Anterior, pentru data de 20 mai 2018, CEC a stabilit desfășurarea alegerilor locale noi ale primarilor și în alte 5 localități: comuna Leușeni și satul Nemțeni, raionul Hîncești, comuna Volovița, raionul Soroca, comuna Jora de Mijloc, raionul Orhei și comuna Pîrliţa, raionul Ungheni.