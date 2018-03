VIDEO// CARE este cel mai murdar obiect dintr-un restaurant

09:15

TAUR Trebuie să dai jos kilogramele care nu stau bine pe tine. Energia suplimentară furnizată de Cosmos te face să te risipeşti mai ales în latura mai frivola a vieţii, sigur, după orele de program. Interesul, aproape o pasiune s-ar putea spune, caracteristic zilei de 14 martie este pentru îmbrăcăminte. Brusc, nativii din Taur realizează că nu au cu ce să se îmbrace. Această influenţă pamântesca asupra unei zodii de pământ poate să însemne ceva! De asemenea, trebuie să dai jos kilogramele care nu stau deloc bine pe tine. Nu cu cine ştie ce cură ciudată şi cu medicamente periculoase, ci cu sala de gimnastică, sauna şi multă... foame. Trage de fiare, fugi prin parcuri, şi lumea iţi va părea mai frumoasă şi mai zveltă! GEMENI Nu te băga prea mult în viaţa altora. Cu toate ca vremea si vremurile te influenţează negativ şi treci printr-o perioadă mediocră, fă în aşa fel ca să nu fie vizibil pentru anturaj. Cam de multă vreme duci un fel de viaţă dublă şi lucrul ăsta a început să se ştie şi să plictisească până şi pe proprii prieteni. Mai multa discreţie nu strică! Adică joci un rol şi uneori îţi cade masca. Nu te enerva, oricum nu este la îndemana ta rezolvarea problemei cu care te confrunţi. Singurul care se pricepe este Destinul. Aşteaptă. Un procent din Gemeni reuşeşte astăzi să mai facă o gafă. Recunoaşte că ai greşit şi cere-ţi iertare, aşa o să se simtă sufleţelul tău mai bine! Nu te băga prea mult în viaţa altora ca să nu auzi proverbul persan preluat de olteni : „câinele moare de drum lung şi prostul de grija altuia!”. Totuşi, o veste bună, pare chiar foarte buna! RAC Aproape nimic nu te poate întrista sau perturba. Astăzi dispoziţia ta sufletească este dintre cele mai bune. Mergi înainte pe drumul tău însorit, chiar dacă afară este încă frig și plouă fără să-ţi pese foarte mult de ceea ce se întâmplă în jur. Atitudinea ta este pragmatică şi utopică în acelaşi timp, performanţă rară şi notabilă, însă poţi să ratezi cu uşurinţă câteva ocazii. Dar cui îi pasă! Ţie, în nici un caz... Ai o mare dorinţă de a dărui şi chiar faci mici cadouri, aşa, fără motiv, sau cu motiv evident, că se apropie sărbătorile primăverii, sărbătorile pascale. Nu fă confidenţe despre viaţa ta personală, despre proiectele tale de viitor, mai ales la serviciu sau la şcoală, sau unde activezi. Nu uita că ceea ce este important pentru tine este să placi celor din jur! Sănatatea este OK şi chiar şi banii sunt într-o dinamică pozitivă, scrie evz.ro. LEU Vei găsi imediat pe cineva care să te ia în braţe. Ceva dramatic ţi se întâmplă. Poate îţi rupi o unghie, poate te loveşti în cot, poate vine mama-soacră în vizită. Magnitudinea neplăcerii depinde de cât de pozitiv gândeşti. Dacă cobeşti, la rău tragi. Ai nevoie de ceva nou, neapărat! Frenezia noului te ţine puţin, după care revii la obişnuinţa cotidiană. Zi de cumpărături şi poate chiar de ceva nou, foarte important pentru tine! Nu încerca să controlezi evenimentele din viaţa prietenilor impunând date şi planuri de măsuri. Mai bine cască îndelung şi pisiceşte-te – vei găsi imediat pe cineva care să te ia în braţe! Sanătatea este bună, atenţie, însă, la tensiunea arterială şi la circulaţia periferică. Banii nu sunt excelent aspectaţi, dar o zi trece repede! Nu este o perioada foarte favorabila calatoriilor sau schimbărilor majore. Nou, nou - dar nu tot ce este nou este şi mai bun! FECIOARĂ Străluceşti într-un grup, sau te bucuri. Este cazul să nu mai fii aşa de încordat şi de tensionat. Relaxeaza-te şi încercă să nu mai porţi de grijă altora, mai ales că, până la urmă, mai mult îi încurci decât îi ajuti. O perioadă de timp care este propice pentru planuri de viitor. O veste bună va fi urmată de una nu tot aşa de bună. Activităţile legate de speculaţiile financiare sau comerţul cu amanuntul sunt avantajate. Un Taur şi un Săgetător te ajută să treci o cumpănă. Un incident neplăcut în a doua parte a perioadei poate fi evitat cu prudenţă şi respectarea regulilor. Mai ales cele de circulaţie. Străluceşti într-un grup, sau te bucuri de un eveniment social deosebit. Poate un spectacol, pe seară. Ultimile ore ale perioadei, ale zilei, sunt favorabile evenimentelor sociale sau pentru legarea unor noi prietenii. BALANŢĂ Călătoriile sunt sub un semn fast. Configuratiile şi aspectele planetare oferă posibilitatea rezolvării unor vechi probleme. Călătoriile sunt sub un semn fast. Transformări în bine ale relaţiilor cu prietenii sau familia. Atenţie mărită la sfârşitul zilei când răbdarea iţi este pusă la încercare. Nativele din zodia Balanţei, mai ales, sunt astăzi avantajate în relaţiile amoroase. O problemă personală îşi poate găsi rezolvarea, de asemenea, dar trebuie să dai dovadă de discreţie. Sănătatea este la cote modeste, totuşi nu trebuie să te alarmezi. Spaţiile largi te aşteaptă: în natură şi în viaţa proprie. Trebuie să ai mai multă încredere în fortele proprii si sa nu ceri ajutor decat când este absolut necesar. Asa o sa eviti refuzurile si deceptiile. SCORPION Trebuie să ai încredere în promisiuni. Cu o zodie bine aspectată, ar trebui ca ziua de 14 martie să fie pentru Scorpioni o perioadă veselă. Nu rata ocaziile din cauza comodităţii sau a suspiciunii caracteristice zodiei. Trebuie să ai încredere în promisiuni, dar nu te implica total. Unele surprize plăcute, dar până la urmă previzibile – din partea copiilor sau a fraţilor mai mici. Pentru un procent din Scorpioni : In scenariul pe care-l construiesti lipsesc unele amanunte, dar fiind vorba de afaceri si bani nu trebuie sa uiti nici un detaliu. Orice inceput este greu şi nesigur. Nu este o scuza pentru tine ca nu te tii de cuvant si schimbi permanent regulile jocului ! Cheltuielile si veniturile sunt dezechilibrate in bugetul tau personal – in perioada zilei de astăzi vrei să cheltuieşti, nu glumă! Poţi să-ţi temperzi pornirea – de fiecare dată când vrei să cumperi ceva spune-ţi că o să găseşti ceva mai bun! SĂGETĂTOR O schimbare care o considerai necesară. Noi prietenii şi/sau alianţe. O parte din Săgetători au parte de o nerealizare care îi pune pe gânduri. Se aproprie nişte termene, nervozitatea creşte. Nu-ti pune nădejdia în ajutorul familiei sau al anturajului – trebuie să te descurci singur. Mare plictiseală în acestă perioadă, cu toate că ai acelaşi program supraâncărcat - sau tocmai de aceea. O realizare notabilă în a doua jumătate a perioadei. Nu te lăsa coplesit de rutina zilnică, căuta să te distrezi şi să ai noi cunostiinte sau chiar prieteni. Atenţie la regimul alimentar şi la viroze. Sanatatea este mediocra pentru nativii din prima parte a zodiei si bună pentru restul. Banii sunt cam puţini astăzi, poate unde se şi scumpesc toate, dar mereu mâine este o nouă zi! CAPRICORN Stelele au un moment de bunăvoinţă. O zi favorabilă, în special pentru activităţile de rutină. Toată ziua este plină de aspecte planetare bune, fiind o zi explicită, transparentă aşa că fii foarte atent la semnalele care apar pe piaţă. Stelele au un moment de bunăvoinţă. Comunică cu prietenii. Veşti bune şi programe de distracţie. Ţine-ţi cunoştiinţele (mai ales cele feminine) strict la distanţa potrivită, nu încuraja efuziunile sentimentale şi micile confesiunile mincinoase. Nu crede tot ce ţi se spune şi nu te lua după sfaturi. Propria inteligenţă şi intuiţia vor rezolva situaţia. Controleză anumite tendinţe extravagante, mai ales în domeniul cheltuielilor şi al promisiunilor gen „trec eu pe la tine” . Aminteşte-ţi că nu ai timp. Schimbările bruşte de direcţie trebuie evitate, în viaţă, în afaceri, în dragoste ca şi pe şosea. Afacerile personale sunt foarte bine aspectate, mai ales pe seară. Cu toate că cineva aşteaptă un răspuns de la tine, nu trebuie să te grăbeşti. VĂRSĂTOR O perioadă plină de inspiraţie şi idei noi. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Nu da crezare tuturor zvonurilor, mai ales dacă se referă la rude, la familie, sau la prietenii buni, la anturajul apropiat, în general. O perioadă plină de inspiraţie şi idei noi. Nu te implica în conflicte deschise cu Gemenii sau Berbecii. Este o perioadă favorabilă celor care caută un loc de muncă sau doresc o situaţie profesională mai bună. Perioada iti este favorabilă, in general. Ziua de astăzi face să-ti crească energia, ceea ce se traduce printr-un mare volum al activităţilor făcute cu entuziasm. Încep să se profileze avantajele şi succesele eforturilor susţinute din ultima perioadă de timp. PEŞTI Primesti un cadou neaşteptat, oricum pentru un procent dintre Peşti este ziua de naştere, sau o întâlnire neanunţată cu o persoană dragă. Dualitatea zodiei te ajuta sa faci faţă diversităţii de probleme şi să gaseşti soluţii, măcar temporare, pentru problemele cotidiene. Sanatatea este bună, atenţie la picioare, insa… iar cei din nordul ţării să fie atenţi la ceaţă şi la umezeală, ceva de natura elementului apă. Sa nu te aştepţi la prea mult ca să nu fii dezamăgit! Pe total, ziua de 14 martie este o perioadă pentru reflecţii calme şi meditaţii liniştite şi puţină distracţie în mijlocul acestei... activităţi susţinute. Nu este o perioada foarte favorabila calătoriilor sau schimbărilor majore. Este un timp de reîncărcare a bateriilor, in care confortul si un mod de viaţă mai liniştit, mai calm, iti face bine şi te face sa priveşti viitorul cu speranţă.