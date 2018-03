(foto) Moldovenii care au adunat 1.200 de lire pentru un ONG din Băcioi

16:10

Există două categorii de plante care te ajută să ai silueta dorită: plantele cu rol de purificare, folosite în eliberarea lichidelor reţinute în organism, și plantele care stimulează metabolismul. Iată câteva exemple!www.realitatea.net. Frunzele de aloe se află în topul plantelor de slăbit. Acestea ajută la detoxifiere, accelerează arderea grăsimilor şi reglează tranzitul intestinal. Au diferite efecte care te ajută la pierderea kilogramelor în plus, cum ar fi efectele laxative şi diuretice puternice. În plus, inhibă apetitul alimentar, mai ales la administrarea sistematică pe perioade mai lungi de timp. Datorită elementelor active pe care le conţine socul, tinctură sau suc, acesta are o acţiune diuretică şi sudorifică, ce ajută la eliminarea apei din corp. Este de asemenea o plantă care reduce apetitul şi are efect laxativ. Atenţie: consumat în cantitaţi mari, poate da efecte adverse. Frunzele de ţelină sunt foarte bogate în apă şi fibre. Acestea sunt perfecte dacă dorești să accelerezi arderea grăsimilor şi să scapi rapid de kilogramele în plus. Dacă le consumi în mod frecvent, vor stimula reducerea tensiunii arteriale şi curăţarea intestinelor. Conform doctorulzilei.ro, urzica este o sursă importantă de vitamine (A, B, C, E, K) şi minerale (fier, calciu, magneziu, fosfor, potasiu) benefice pentru organism, iar în acelaşi timp conţine substanţe care suprimă pofta de mâncare, ceea ce o face să fie ideală într-o dietă.