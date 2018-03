Diaspora din Lisabona a celebrat cea de-a XIII-a ediție a Festivalului „Mărțișor” (Foto)

09:00

Născută dintr-un tată napolitan şi o mamă estoniană, Francesca are o soră mai mare, Claudia, născută în 1951. Ornella Muti, a lucrat ca model în adolescenţă şi a debutat în cinematografie, în anul 1970, în filmul La Moglie più bella (The Most Beautiful Wife). Primele roluri le-a jucat în filme italiene, iar debutul internaţional s-a […]