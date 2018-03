Toate tonetele de pe teritoriul Complexului ”Feciorilor Patriei – Sfântă Amintire” vor fi evacuate până la 1 aprilie

19:50

Premierul Pavel Filip și prim-ministrul Principatului Liechtenstein Adrian Hasler au exprimat interesul pentru îmbunătățirea relațiilor bilaterale, în cadrul unei conferințe de presă susținute astăzi la Chișinău. Adrian Hasler se află într-o vizită în țara noastră în zilele de 12 și 13 martie, fiind primul premier al Principatului Liechtenstein care efectuează o vizită în Republica Moldova. […] The post Pavel Filip și Adrian Hasler vorbesc despre o nouă etapă în relaţiile dintre R.Moldova şi Principatul Liechtenstein appeared first on Moldova.org.