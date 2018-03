Silvia Radu vrea să facă din Chişinău un oraş ”curat lună»

11:40

Astrofizicianul Stephen Hawking a murit la vârsta de 76 de ani Stephen Hawking a murit astăzi după o luptă cu scleroză laterală amiotrofică ce a început în 1963. Marele om de știință avea 76 de ani, anunță BBC. Rudele fizicianului spun că el a murit în liniște în casa sa lângă Universitatea Cambridge, unde Hawking a făcut cercetările sale revoluționare pe tema găurilor negre. „Suntem profund întristați de vestea că tatăl nostru a murit. A fost un mare om de știință și un om extraordinar a cărui moștenire va dăinui peste ani" au spus copii săi Lucy, Robert și Tim într-un comunicat. Familia a lăudat "curajul şi persistenţa" fizicianului, adăugând că "inteligenţa şi umorul" acestuia au inspirat oameni din întreaga lume. Stephen Hawking a publicat numeroase lucrări despre natura și originea universului, cea mai cunoscută fiind „A Brief history of Time: From the Big Bang to Black Holes". Sursă: tv8.md