Ploaia maschează gropile din Chișinău. Cei de la meteo anunță ninsori pentru data de 20 martie

15:05

Salvatorii și polițiștii vor beneficia de locuinţe de serviciu Motiv în plus pentru poliţişti, salvatori şi carabinieri, de a nu pleca din sistem. În cel mult doi ani, ei vor putea beneficia de locuinţe de serviciu, datorită unui parteneriat public-privat, încheiat de Ministerul de Interne. Vestea i-a bucurat mai ales pe cei care care stau cu chirie şi cheltuiesc pentru asta jumătate din venituri, scrie publika.md. «Locuiesc la gazdă într-un apartament cu două camere. Chiria ne costă aproximativ 4.500 de lei. Asta în afara de serviciile comunale. Pe timp de iarnă ajunge undeva la 6.500», a spus şeful pe relaţii publice DTC, Alexandru Bejan. Carabinierii şi poliţiştii vor beneficia de locuinţe de serviciu pe strada Testimiţanu din cartierul Telecentru. «Agentul econimic, care ne va propune cel mai mare metraj, care va propune cele mai bune condiţii şi noi ne vom asigura că el realmente are potenţial de a construi. Sper eu, în anul 2018 noi îl vom începe, ca obiectiv ne-am propus, ca în doi ani de zile să fie dat în exploatare», a spus ministrul Afacerilor Interne, Alexandru Jizdan. O altă noutate bună este că ridicarea blocului pentru pompieri şi salvatori va începe chiar de luna viitoare. Este vorba despre aproximativ 50 de apartamente pe strada Gheorghe Asachi, pe un teren care aparţine Inspectoratului General al Situaţiilor de Urgenţă. «La etajul întâi al acestui bloc, el va construi pentru Inspectoratul General al Situaţiilor de Urgenţă şi o sală sportivă, care la fel ne va aparţine nouă. Iar colegii de la IGSU vor avea posibilitate şi să locuiască în acest bloc, dar şi să frecventeze sala sportivă», a spus şeful pe relaţii publice DTC, Alexandru Bejan. Apartamentele de serviciu pentru poliţiştii de frontieră vor fi construite pe un teren de 40 de ari de pe strada Grenoble din Capitală. Beneficiarii vor fi selectaţi în baza unui regulament intern şi vor putea locui aici pe perioada serviciului. «Tot ce facem acum va duce la reducerea numărului de angajaţi, care vor pleca. Niciodată noi nu am avut apartamente de serviciu pentru angajaţi»,a spus şeful pe relaţii publice DTC, Alexandru Bejan. În prezent, Ministerul de Interne are în jur de 18 mii de angajaţi şi are aproape o mie de posturi vacante.