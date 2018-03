Suntem cu temele făcute? O echipă de experți FMI vine la Chișinău

18:00

Donald Trump a făcut anunțul pe contul său de Twitter. "Mike Pompeo, directorul CIA, va deveni noul nostru Secretar de Stat. Va face o treabă grozavă în această nouă postură. Mulțumirile mele lui Rex Tillerson pentru cea făcut aici. Gina Haspel va deveni noul director al CIA, prima femeie care ocupă această poziție. Felicitări tuturor!", a scris președintele american pe contul personal de Twitter. Nu mai devreme de week-end-ul trecut, Secretarul de stat american Rex Tillerson şi-a anulat evenimentele prevăzute în Kenya deoarece "nu se simte bine", anunța un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat. “Secretarul de stat nu se simte bine după câteva zile în care a muncit la probleme importante precum Coreea de Nord şi astfel şi-a anulat evenimentele prevăzute pentru astăzi", a declarat Steve Goldstein, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, informează Reuters. Tillerson se afla în turneu în Africa, urmând să mai viziteze şi Ciad, Djibouti, Etiopia şi Nigeria. În decembrie 2017 au apărut primele zvonuri că Rex Tillerson este pe cale să fie demis, însă Donald Trump a ieșit cu o declarație care să mai calmeze apele. Rex Tillerson, secretarul american de Stat, a negat, vineri, informaţiile conform cărora Casa Albă ar avea în plan să-l înlocuiască cu directorul CIA, Mike Pompeo, afirmând că aceste informaţii sunt ”ridicole”. Întrebat dacă Administraţia Trump vrea ca el să demisioneze, Tillerson le-a transmis reporterilor că aceste informaţii sunt ”ridicole”. Joi, cotidianul The New York Times a relatat că la Casa Albă există un plan cu obiectivul înlăturării din funcţie a secretarului de Stat Rex Tillerson, care are o relaţie tensionată cu preşedintele Donald Trump. Preşedintele SUA, Donald Trump, şi purtătorul de cuvânt al Casei Albe au comunicat joi seară că, deocamdată, Rex Tillerson rămâne în funcţia de secretar de Stat american. Întrebat de jurnalişti despre informaţiile apărute în cotidianul The New York Times privind un plan de înlocuire a lui Rex Tillerson, preşedintele Donald Trump a răspuns: "Este în funcţie; Rex este în funcţie". Ulterior, Sarah Huckabee Sanders, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, a explicat: "După cum a spus preşedintele, Rex este în funcţie. În acest moment, nu există anunţuri privind schimbări de personal". În noiembrie 2017, Rex Tillerson a efectuat o vizită în România, unde a avut o discuţie cu ministrul de Externe, Teodor Meleşcanu, şi cu ambasadorul american la Bucureşti, Hans Klemm. Surse citate de cotidianul The New York Times afirmau la sfârşitul anului 2017 că Preşedinţia SUA a elaborat un plan cu obiectivul înlăturării din funcţie a secretarului de Stat Rex Tillerson, care a avut o relaţie tensionată cu preşedintele Donald Trump. Planul privind tranziţia la Departamentul de Stat a fost elaborat de John F. Kelly, şeful de Cabinet de la Casa Albă, precizau sursele citate. În octombrie 2017, surse politice de la Washington citate de site-ul Axios.com afirmau că preşedintele SUA, Donald Trump, intenţiona să îl înlocuiască pe secretarul de Stat, Rex Tillerson, fiind nemulţumit că acesta nu a negat clar că l-a numit "imbecil". Rex Tillerson, secretarul de Stat al SUA, a vrut să demisioneze şi l-a catalogat pe preşedintele Donald Trump "imbecil", în iulie 2017, au declarat surse politice de la Washington citate de NBC News şi Washington Post, dar şeful diplomaţiei americane susţine că nu a vrut niciodată să se retragă din funcţie. Trei oficiali politici citaţi de NBC News au declarat că, în luna iulie, după o întrevedere desfăşurată la Pentagon la care au fost prezenţi şi membri ai echipei prezidenţiale pentru Siguranţa naţională, Rex Tillerson a vrut să demisioneze şi l-a catalogat pe Donald Trump drept "imbecil", pe fondul unei serii de disensiuni privind chestiuni de politică externă. Imediat după dezvăluirea informaţiilor, Rex Tillerson a transmis, în octombrie 2017, că nu a intenţionat deloc să demisioneze. În contextul în care presa a relatat că vicepreşedintele SUA, Mike Pence, i-a oferit lui Rex Tillerson sfaturi pentru a depăşi disputele cu Donald Trump, şeful diplomaţiei de la Washington a explicat: "Vicepreşedintele nu a fost nevoit deloc să mă convingă să rămân secretar de Stat, deoarece nu m-am gândit niciodată să mă retrag din funcţie". Însă Tillerson nu a vrut să facă nicio referire la informaţiile potrivit cărora l-ar fi numit "imbecil" pe Donald Trump. La insistenţele jurnaliştilor americani, Rex Tillerson a fost nevoit să precizeze: "Nu am de gând să intru în comentarii pe teme mărunte. Nu înţeleg aceste lucruri de la Washington. Eu nu sunt de aici, iar în locurile de unde sunt eu nu discutăm despre chestii absurde şi mărunte de acest fel". "Rex Tillerson putea la fel de bine să admită că l-a numit pe Donald Trump «imbecil»", a comentat cotidianul Washington Post, remarcând că secretarul de Stat a refuzat să nege cu fermitate informaţiile apărute în presă. După dezvăluiri, Casa Albă oferea asigurări că Donald Trump are încredere în continuare în Rex Tillerson.