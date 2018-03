(video) Alexander Rybak, câștigătorul Eurovision 2009, va reprezenta din nou Norvegia la concursul muzical european

Alexander Rybak, câștigătorul Eurovision 2009 din partea Norvegiei, cu piesa "Fairytale", a fost ales din nou să își reprezine țara la concursul muzical. De data aceasta, va evolua la Lisabona cu piesa "That's How You Write a Song".

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de UNIMEDIA