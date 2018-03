Cum va fi VREMEA pe 13 martie. Prognoza meteo pentru fiecare regiune a țării

18:20

Aliona are 3 copii și, alături de soțul său, lucrează, de mai mulți ani, în cadrul companiei „LUMINTEHNICA”. Ambii sunt nevăzători. Salariul de puțin peste 4000 de lei pe care îl primesc împreună este unicul lor venit. „Dacă o să ne închidă uzina nu am să am cu ce să îi hrănesc, nu am să […]