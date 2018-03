În China va fi creat un sanctuar pentru urşii panda

03:00

Se vorbește mult despre alimentele cu zero calorii, în general, și, în mod special, despre fructe și legume cu zero calorii. Ce sînt alimentele cu zero calorii? Alimentele cu zero calorii sînt acelea care, pentru a fi digerate, asimilate și metabolizate se consumă mai multă energie (mai multe calorii) decît cele care sînt aduse prin ingestia acestora. În consecință, aportul caloric pe care aceste