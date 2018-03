Doliu în lumea filmului din Rusia: Marele actor Oleg Tabakov s-a stins din viață la vârsta de 82 de ani

14:30

Capitala Republicii Moldova s-a clasat pe locul trei în topul oraşelor de mărime medie din Europa la capitolul costuri şi eficienţă, potrivit studiului fDi European Cities and Regions of the Future 2018/2019, realizat de subdiviziunea fDi Intelligence a Financial Times. În clasament, Chişinău este depăşit de oraşele Luhansk şi Mykolaiv din Ucraina, dar întrece municipii precum […]