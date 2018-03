Rusia a testat cu succes racheta hypersonică, capabilă să transporte o încărcătură nucleară

15:20

Un OZN în vizorul unui avion de vânătoare american Societatea de analiză To the Stars Academy of Arts and Science (TTSA) a fost de parere ca înregistrarea video cu un obiect zburător neidentificat evoluând cu mare viteză și la joasă altitudine, poate fi prezentată presei și marelui public. TTSA precizeaza ca filmul a fost realizat de un avion F/A-18 Hornet apartinand marinei militare. Incidentul s-a intamplat in 2015, pe coasta de est a SUA, la o altitudine de 7.500 de metri. Pe video poate fi observat un OZN. Discutia dintre piloti demonstreaza ca echipajul a incercat sa puna OZN-ul in vizor. Cei doi recunosc, de asemenea, ca nu mai vazusera niciodata asa ceva, scrie jurnalul.ro. In decembrie 2017, Pentagonul a publicat un film datand din 2004, unde pilotii unui avion de vanatoare incercau sa intercepteze un obiect zburator neidentificat care se deplasa mult mai rapid decat orice alt aparat al aviatiei militare americane. Sursă: jurnalul.ro