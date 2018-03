Bolile pe care le ascund cercurile negre de sub ochi! De ce ai cearcăne

13:40

Functia principala a ficatului este sa filtreze sangele care vine in tractul digestiv inainte de a-l trimite catre restul corpului. In plus, ficatul detoxifiaza corpul de chimicale si metabolizeaza medicamentele, scrie realitatea.net. Pentru a-ti mentine ficatul in forma, trebuie sa-ti prepari o bautura eficienta, care il intinereste cu 10 ani. Ingrediente: 2 lamai 1 castravete […]