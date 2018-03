Oficial american: Apreciez guvernul Filip și echipa acestuia pentru progresul obținut din 2016

15:50

Primăvara aceasta BEST – Board of European Students of Technology, vine cu o listă impunătoare de cursuri la care poți aplica. Așadar, dacă ești student la Universitatea Tehnică a Moldovei, ai oportunitatea să participi la unul din cele 48 de cursuri de vară în peste 20 de țări din Europa. Aplică până pe 18 martie.