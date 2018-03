Bistriţa-Năsăud trimite la Chişinău steagul unirii pe jos! Acesta va ajunge în Rep. Moldova la Marea Adunare Centenară

11:30

Nicio zi fără Declarații de Unire din partea localităților Republicii Moldova. Marți, satele Palanca din raionul Ștefan Vodă și Săiți din raionul Căușeni au votat pentru Reîntregirea națională. Până în prezent, trei raioane din Republica Moldova au votat Declarații de Unire cu România – Strășeni, Telenești, Călărași, și 93 de localități, după cum urmează: 1. Parcova [&hellip