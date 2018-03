(studiu, grafice) În Moldova sunt de trei ori mai puține vii decât se estima. Care soiuri sunt cele mai răspândite

08:30

Capitala Republicii Moldova a fost clasată pe locul trei printre oraşele de mărime medie din Europa la capitolul costuri şi eficienţă, relevă studiul fDi European Cities and Regions of the Future 2018/2019, realizat de subdiviziunea fDi Intelligence a Financial Times. Articolul (foto) Chişinăul s-a situat pe locul trei într-un top al oraşelor viitorului din Europa apare prima dată în #diez.