Un deţinut de la Lipcani l-a băgat în spital pe un gardian

Poliţia din oraşul american New York a anunţat, luni, că toţi cei cinci pasageri ai elicopterului care s-a prăbuşit în apele estuarului East River din New York au murit, iar pilotul a supravieţuit, relatează site-ul agenţiei Reuters. ŞTIREA INIŢIALĂ Un elicopter s-a prăbuşit la New York, iar doi pasageri aui murit în accidentul grav care […]