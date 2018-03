O arhitectă din Ucraina creează torturi impresionante cu ajutorul imprimantei 3D! FOTO

11:10

Febra la copii este întotdeauna un semnal de alarmă pentru părinţi. Fie că este vorba de o răceală, gripă sau o altă infecţie din corp, creşterea temperaturii este considerată de specialişti o reacţie normal, de autoapărare, a corpului. Dr. Igor Pletosu, medic pediatru, ne spune în acest articol la toate întrebările cu privire la febra […]